Рассказываем, какой церковный праздник по новому и старому календарю 5 мая.

5 мая по новому церковному стилю вспоминают мученицу Ирину Македонскую, а также чудотворную икону "Неупиваемая чаша". В народе день прозвали Ирина-рассадница. О его традициях, что не следует делать и какой церковный праздник сегодня по юлианскому (старому) календарю - в материале.

Какой церковный праздник 5 мая - новый стиль

Православный праздник 5 мая по новому стилю (старый стиль - 18 мая) - день почитания мученицы Ирины Македонской.

Ирина (в миру - Пенелопа) жила в I веке, в Македонии. Она была родом из семьи местного правителя-язычника Лициния, но себе в наставники взяла христианина.

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Как-то к Пенелопе в окно залетели голубь с ветвью маслины, орел с венком и ворон со змеей. Ее наставник объяснил, что голубь может символизировать целомудрие и смирение, а ветка маслины - Божью благодать, орел с венком - победу над врагами, но вот ворон - страдания. То, что птицы залетели именно к Пенелопе - тоже неспроста: ей суждено познать смирение, победу и страдания и стать невестой Христовой.

Пенелопа попросила крестить ее и назвалась Ириной. Ее отец просил дочь одуматься, а когда получил отказ, то велел бросить под копыта лошадей. Но животные чуть не угробили самого правителя. Тогда Ирина своей молитвой исцелила отца - он, его супруга и еще несколко тысяч людей уверовали в Христа.

Новый правитель города тоже был язычник и приказал бросить Ирину в ров со змеями за то, что девушка проповедовала веру в Христа. Ирина провела с гадами 10 дней и осталась невредима - эти чудеса вдохновляли людей, и они тоже принимали христианство.

Смерть Ирины осталась загадкой: однажды в Ефесе она получила видение, что умрет, поэтому ушла в пещеру в горах. Когда спустя несколько дней открыли пещеру, то тела там не обнаружили.

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Икона Божией Матери "Неупиваемая чаша" считается чудотворной - этот образ исцеляет людей от пьянства, наркомании и других пристрастий, которые могут разрушить жизнь человека. Икону советуют иметь в каждом доме, где есть зависимый человек - образ советуют ставить справа от Спасителя или повесить над кроватью у человека, который нуждается в спасении.

Какой сегодня церковный праздник в Украине - старый стиль

Православный праздник сегодня согласно прежнему церковному стилю - день почитания преподобного Феодора Сикеота и святителя Луки. Подробнее о том, какой сегодня церковный праздник и его обычаях и запретах, мы рассказывали ранее.

Что сулят приметы на 5 мая

В этот день наблюдают за природой, чтобы узнать о погоде и какого ждать урожая:

солнечный день выдался - лето тоже будет теплым;

замолчали птицы - жди непогоду;

молния сверкает - капуста вэтом году будет на славу.

В народе день называют Ирина-рассадница - сегодня можно высаживать рассаду капусты. В народе наблюдают за тем, сколько она пьет воды: если много - к сухому покосу, мало - к мокрому.

Что нельзя делать в этот день

Запреты в церковный праздник 5 мая: не следует ругаться, провоцировать ссоры, лениться, жадничать, завидовать, сплетничать и осуждать.

Что сегодня нельзя делать согласно народным поверьям: распускать слухи и сплетни - заработаешь зубную боль и простуду на губах, оставлять грязную посуду - это к разладу в семье, и жаловаться на судьбу - иначе совсем отвернется.

Что можно делать 5 мая

В православный праздник сегодня принято молиться святой Ирине - у нее просят исцеления от недугов, дать сил побороть искушения. Девушки молятся у образа святой об удачном замужестве, нуждающиеся люди - о хорошей работе.

У иконы Богородицы "Неупиваемая чаша" просят об исцелении от различных зависимостей, которые губят душу человека и самого человека. Есть много свидетельств того, как вера и молитва перед образом исцеляли от пьянства, наркозависимости, игромании, направляли человека на другой путь и помогали изменить жизнь. При этом важно, чтобы человек сам хотел справиться со своей зависимостью.

Как уже говорили, на Ирину сажают рассаду капусты и поздние огурцы. По примете, чтобы урожай был хорошим, это нужно сделать рано утром, когда никто не видит.

Кто отмечает день ангела 5 мая

Именины сегодня по церковному календарю празднуют Ирина, Яков.

День ангела по старому - у Виталия, Всеволода, Дмитрия, Климента, Луки, Платона, Федора.

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