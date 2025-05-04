Гармаш уверен, что все, кто хотел и мог выехать с оккупированных территорий, уже сделали это.

Поклонников России на временно оккупированных территориях Украины сейчас немного, а те, что и есть, покинут населенные пункты, как только Киев вернет над ними контроль. Такое мнение выразил президент Центра исследований социальных перспектив Донбасса, журналист Сергей Гармаш в интервью "Украинскому радио".

"Если вы говорите о людях, которые действительно там подвергаются пропагандистскому влиянию и на момент освобождения этих территорий будут враждебны Украине, то есть будут служить РФ, то они скорее всего просто выедут с этой территории. Потому что они будут понимать, что, во-первых, враждебное для них государство захватывает их территорию, а во-вторых, они будут нести ответственность за свою деятельность, за свое сотрудничество с государством-агрессором", - отметил он.

По словам Гармаша, его больше беспокоит то, каким образом Украину будут воспринимать те, кто нейтрально или даже враждебно относится к РФ, которых немало.

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"Я думаю где-то 50 х 50. Как они воспримут также меняющуюся Украину? Украина 14-го года и сегодня - совсем другая Украина. Она меняется сейчас и будет меняться после этого перемирия. Но здесь, мне кажется, есть серьезные риски, потому что мы, наши политики… Я у них не вижу расчета на то, что мы освободим эту территорию и будем возвращать не только территории, но и людей", - считает он.

Гармаш добавил, что до 2014 года там подавляющее большинство людей считали себя украинцами. По состоянию на 2001 год, согласно данным по переписи населения, лишь 38% жителей считали себя россиянами.

"Кстати, в январе Киевский международный институт социологии (КМИС) обнародовал исследование, говорящее о том, что меньше половины, то есть лишь 40% готовы допустить в свое окружение людей, оказавшихся на оккупированных территориях. То есть 60% не готовы допустить. Вы представляете, когда потом мы их вернем, какое они будут испытывать отношение к себе и какой это может быть конфликт? 49% готовы иметь русскоязычных в ближайшем социальном кругу. То есть половина украинцев не готова иметь в своем близком окружении, среди друзей, родных русскоязычных граждан Украины", - пояснил он.

По мнению Гармаша, необходимо определиться, хотят ли украинцы возвращения людей из оккупации или хотят вернуть просто территории. Он считает, что политики пока что показывают, что хотят вернуть именно территории, а не людей.

Также он рассказал, сколько на сегодняшний день необходимо одному человеку потратить денег, чтобы выехать из оккупированного Луганска в Украину.

"Я знаю, что из Донецка ехала моя знакомая через Европу - 500 долларов, 3 дня и конечно, что никто ей ничего не компенсировал. Раньше был гуманитарный коридор в Сумской области. Сегодня он не работает, как мне известно. Я не знаю, есть ли еще коридор из Беларуси, потому что он закрывался. Но все равно это несколько сотен евро и, по крайней мере, несколько суток дороги", - добавил он.

Гармаш уверен, что все, кто хотел и мог выехать с оккупированных территорий в Украину или в Европу, уже сделали это. Он отметил, что там остаются те, кто либо не хочет, либо не может из-за того, что у них там родственники.

Паспортизация РФ на оккупированных территориях

Как писал УНИАН, в декабре 2024 года ЦНС сообщал, что РФ лишит некоторых украинцев права на проживание на оккупированной территории. С 1 января российские захватчики начали лишать статуса проживания "лиц без гражданства".

В марте российский диктатор Владимир Путин объявил, что РФ вскоре завершит паспортизацию на оккупированных территориях Украины - в Донецкой и Луганской, Херсонской и Запорожской областях.

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