Этот металл является более дорогим, чем платина и золото.

Большинство людей, когда думает о драгоценных металлах, представляет себе золото или платину, однако самым дорогим в мире металлом является осмий, который стоит 1 330 820 евро за килограмм. Об этом пишет издание JasonDeegan, в котором объяснили, почему малоизвестный элемент стоит так дорого.

Что известно об осмии?

Осмий имеет самую высокую плотность среди всех природных элементов и вмещает в себе удивительное количество массы в наименьшем пространстве. Также осмий входит в группу металлов платиновой группы, к которой относятся рутений, родий, палладий, иридий и платина.

В материале подчеркивают, что осмий является сочетанием чрезвычайной редкости, сложных методов добычи, а также уникальных свойств.

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Применение в реальном мире

"Осмий не просто хранится в хранилищах или частных коллекциях. Он работает за кулисами одних из самых современных технологий на Земле. Устойчивость осмия к износу и коррозии в точных приборах делает его идеальным материалом для высококлассных перьевых ручек, электрических контактов и даже аэрокосмических компонентов", - объяснили в издании.

Также в органической химии осмий является мощным катализатором, а в геологии его радиоактивные изотопы помогают ученым датировать горные породы и окаменелости, которые раскрывают тайны прошлого планеты.

"Даже в медицине растет интерес к его потенциалу в диагностической визуализации и лечении рака. Но, пожалуй, заметнее всего осмий смело вошел в ювелирные изделия высокого класса, где его прочность и уникальная кристаллическая форма, переливающаяся, как черные бриллианты, завоевывают коллекционеров, которые хотят иметь что-то действительно единственное в своем роде", - добавляют в JasonDeegan.

Почему осмий такой дорогой?

Как объяснили в издании, в мире производится всего несколько килограммов осмия в год, который является преимущественно побочным продуктом добычи платиновых и никелевых руд.

Процесс аффинажа (технологический металлургический процесс очистки металлов от загрязняющих примесей - УНИАН) очень длинный и имеет несколько этапов очистки, чтобы достичь пригодной для использования формы.

"И в отличие от золота или серебра, осмий не встречается в больших, пригодных для добычи жилах - существуют лишь следовые количества, часто связанные с другими металлами", - добавили в материале.

В то же время эксперты Геологической службы США считают, что дефицит этого металла приводит к тому, что цены на осмий являются космическими. Из-за того, что масштабного рынка осмия нет, его купля-продажа обычно происходит частным образом между коллекционерами и дилерами.

Как добывают осмий?

В издании рассказали, что этот металл добывают как второстепенный компонент при обогащении руд платиновой группы.

"Обычно осмий отделяют с помощью химической дистилляции, после чего его очищают до кристаллической формы, пригодной для использования в науке, промышленности или предметах роскоши. Весь процесс является ресурсоёмким, дорогим и может быть опасным, поскольку тетроксид осмия (промежуточное соединение) является очень токсичным", - подчеркнули в JasonDeegan.

Другие материалы о металлах

Как писал УНИАН, в марте цена на золото установила новый исторический рекорд из-за Путина. В частности стоимость золота поднялась выше 3 039 долларов за унцию. По словам экспертов, это также связано и с тем, что российский диктатор отказался от 30-дневного прекращения огня в Украине, которого требовал президент США Дональд Трамп.

Также издание Financial Times писало, что бриллиантовая промышленность в мире переживает кризис из-за пошлин американского лидера Дональда Трампа. Отмечается, что поставки через центр торговли драгоценными камнями Антверпен снизились около одной седьмой от обычного уровня.

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