Несмотря на то, что проект МиГ 1.44 был отменен еще в 2000 году, в РФ поспешили указать на сходство между ним и J-20.

Есть вероятность, что китайцы скопировали некоторые конструкции у СССР при проектировании своего истребителя-невидимки J-20.

Такое предположение высказал Айзек Сейтц, обозреватель 19FortyFive Defense. "Обладая похожей компоновкой крыла, Китай мог "позаимствовать" некоторые идеи дизайна у неудавшегося советского истребителя пятого поколения МиГ 1.44", - предположил обозреватель.

Сейтц рассказал, что МиГ 1.44, также известный как проект Микояна 1.44/1.42 (два построенных прототипа получили названия 1.44 и 1.42), демонстрировал технологии, разработанные конструкторским бюро Микояна. Он должен был стать истребителем 5-го поколения, включающим в себя передовую авионику, технологию скрытности, сверхманевренность и возможности сверхкруизного полета.

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Предполагалось, что это будет ответ американской программе Advanced Tactical Fighter.

Заказ на истребитель нового поколения Микояну поступил в 1983 году, и после масштабных экспериментов бюро остановилось на конструкции с треугольным крылом, похожим на утиное.

МиГ 1.44 был спроектирован для оснащения двигателем АЛ-41Ф. Предположительно был способен достигать скорости около 1500 км/ч и имел дальность полета до 4500 км. Он имел 12 внутренних и 8 внешних точек подвески, совместимых с широким спектром советских ракет, включая Х, КАБ и управляемые ракеты Р-73/Р-77.

"Несмотря на амбициозный дизайн, интегрированная авионика и возможности малозаметности МиГ 1.44 остаются неизвестными из-за закрытия проекта", - сообщил обозреватель.

Он уточнил, что проект закрыли при распаде СССР.

Chengdu J-20, также известный как Mighty Dragon - многоцелевой истребитель-невидимка 5-го поколения, разработанный для армии Китая.

Обозреватель отметил, что J-20 имеет смешанный фюзеляж и V-образный хвост для малозаметности и высокоскоростных характеристик. Его конструкция включает элементы из разных источников, некоторые имеют поразительное сходство с F-22.

J-20 оснащен двумя турбовентиляторными двигателями. Максимальная скорость самолета - 2100 км/ч, дальность полета - 3400 км, а практический потолок - 18 тыс. м. Самолет способен нести разнообразное вооружение, включая ракеты класса "воздух-воздух" и "воздух-земля". J-20 поступил на вооружение китайской армии в сентябре 2017 года.

Несмотря на то, что МиГ 1.44 был отменен еще в 2000 году, в РФ поспешили указать на сходство между ним и J-20. Микоян отрицал какую-либо причастность к разработке J-20. Однако в 2011 году журналисты выяснили, чо Микоян помогал в разработке J-20.

"Похоже, они получили доступ… к документам, касающимся Микояна - самолета, который Министерство обороны обошло стороной в своем тендере на создание истребителя-невидимки", - сказал источник Reuters.

Также всплыла информация, что китайцы действительно покупали детали и технологии у Микояна.

Однако, как отметил Сейтц. внутри J-20 все по-другому и невозможно сказать, какая часть авионики была скопирована китайцами с Микояна.

Обозреватель пришел к выводу, что J-20 не является копией МиГ 1.44. Однако, судя по доказательствам, Микоян помогал Китаю в разработке их самолета.

"Этот шаг, вероятно, был сделан в свете тяжелого финансового положения Микояна в начале 2000-х годов. Независимо от этого, китайцы должны поблагодарить СССР за свой первый самолет 5-го поколения", - констатировал обозреватель.

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