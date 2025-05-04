По словам президента, Украина уже не доверяет россиянам.

Россия может осуществить провокации на 9 мая, поскольку это в ее стиле, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции со своим чешским коллегой Петром Павелом.

Он подчеркнул, что веры к россиянам нет, поскольку они постоянно нарушают свои обещания, даже не Киеву, а те, которые давали США.

"Например, все эти дни они (россияне - УНИАН) говорят о том, что хотят какое-то частичное прекращение огня, но количество штурмов сегодня является наибольшим за последние месяцы", - отметил глава государства.

По словам президента, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время своего доклада рассказал, что только за 3 мая россияне провели более 200 штурмов.

"То есть веры нет, провокации могут быть, но это зависит от россиян, поэтому если им кто-то еще верит, то пусть попробуют на себе", - подчеркнул Зеленский.

"Перемирие" до 9 мая - что известно

Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" по случаю 80-летия победы в "Великой отечественной войне". По его словам, с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. По словам президента РФ, если Украина откажется от перемирия, то Москва даст "эффективный ответ".

В то же время Владимир Зеленский заявил, что РФ просит тишину на 9 мая и бьет по Украине ежедневно. Он отметил, что это цинизм высочайшего уровня.

"Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне. Если тишина, то ежедневно, если прекращение огня, то не на их праздники, а на каждый день", - подчеркнул глава государства.

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