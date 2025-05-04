Он снова обвиняет Запад.

Кремлевский правитель Путин заявил, что к полномасштабной войне против Украины якобы привело непризнание независимости и суверенности России Западом.

В пропагандистском фильме российского корреспондента Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" он заявил, что после распада Советского Союза Запад якобы хотел "добить" Российскую Федерацию, разделив на несколько частей. Путин напомнил о своей речи на Мюнхенской конференции 2007 года:

"Россия либо будет независимой и суверенной, либо ее не будет вообще. Вот это я хотел донести до наших партнеров, как я говорил тогда, коллег, в надежде на то, что они услышат и как-то скорректируют свое отношение к России. Услышали все, но не отреагировали должным образом. Это и привело к сегодняшним событиям".

Ложь России о войне

Как известно, Москва за годы войны неоднократно меняла и подгоняла "причины" для своего вторжения в Украину, часто противореча сама себе.

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Они не выдерживают проверки фактами, постоянно меняются в зависимости от аудитории, и почти всегда имеют признаки манипуляции, пропаганды и искажения исторических событий.

Так, российская пропаганда во время аннексии Крыма и позже утверждала, что в Украине ущемляют права русскоязычных граждан. Также там уверяли, что вступление Украины в НАТО представляло бы угрозу для безопасности РФ.

Перед вторжением в феврале 2022 года Путин объявил, что одними из целей являются "денацификация" и "демилитаризация" Украины, несмотря на отсутствие нацистского режима и демократические выборы.

Кроме того, Путин неоднократно говорил о том, что Украина - "искусственное государство", созданное "за счет российских земель", и намекал на ее нелегитимность как независимого государства. Это абсолютно противоречит международному праву.

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