Джордже Симиону запрещен въезд в Украину.

В первом туре на выборах президента Румынии лидирует кандидат от националистического "Альянса за объединение румын" (АОР) Джордже Симион. Об этом свидетельствуют данные экзитполов, пишет Digi24 со ссылкой на результаты опросов CURS и INSCOP.

Отмечается, что согласно экзитполу CURS, Симион лидирует с 33,1% поддержки. Второе место занимает председатель "Национальной либеральной партии" Крин Антонеску с 22,9% голосов.

Тройку лидеров замыкает бывший мэр Бухареста Никушор Дан, который выдвигался как независимый кандидат. Он получил 20,9% поддержки. За ним идут глава Социал-демократической партии Виктор Понта и Елена Ласкони из центристского "Союза сохранения Румынии", которые набрали 14,7% и 4,4% голосов соответственно.

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Экзитпол INSCOP показал, что Симион получил 36,2% голосов, а Антонеску и Дан - 21,5% и 20,6% соответственно. В издании отметили, что оба экзит-пола не учитывают диаспору.

"Сегодня румынский народ высказался. Пришло время быть услышанным, несмотря на препятствия, несмотря на манипуляции... Румыны восстали", - заявил Симион в своем первом обращении после завершения голосования.

Политик в своей речи сказал, что будет оставаться преданным Кэлину Джорджеску, которому было запрещено участвовать в выборах из-за уголовных обвинений, связанных с финансированием кампании и членством в фашистской организации.

Более того, Симиону запрещен въезд в Украину и Молдову. Предполагается, что это связано с территориальными претензиями, которые выдвигал "Альянс за объединение румын".

Один из кандидатов в президенты Румынии хочет запретить транзит украинского зерна

Ранее бывший премьер-министр Румынии, а ныне кандидат в президенты Виктор Понта заявил, что запретит транзит украинского зерна через черноморские порты страны в случае победы на выборах. По его словам, так он защитит румынских фермеров.

При этом Понта обещает и в дальнейшем сохранять другие меры в поддержку Украины, включая транзит оружия и подготовку украинских пилотов. Также кандидат в президенты Румынии пообещал защитить соседнюю Молдову в случае нападения России.

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