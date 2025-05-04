Экс-возлюбленные помирились и решили уладить все конфликты ради дочери.

Популярный украинский певец Илья Парфенюк, который в ноябре 2024 года разошелся с невестой, записал новое видео с ней. Экс-влюбленные после длительных скандалов и обвинений о насилии наладили отношения и публичного объявили об этом в соцсетях.

Артист встретился с блогершей Симбочкой, чтобы решить все недоразумения, возникшие между ними. Им удалось спокойно обсудить их отношения и дальнейшее воспитание общей дочери Софии, которая родилась в марте 2024-го.

В своем Instagram они обнародовали ролик, на котором рассказали, что сошлись во мнении, что им нужно общаться ради общего ребенка. Поэтому бывшие забыли прошлые обиды и ссоры и сейчас поддерживают связь ради девочки. Парфенюк время от времени приезжает к Симбочке, чтобы провести время с Софией.

Видео дня

По словам девушки, их скандальные обвинения в сторону друг друга были сделаны на эмоциях. Она намекнула, что сожалеет о некоторых высказываниях в отношении артиста.

"С обеих сторон, что от Ильи, что от меня, это было сделано очень эмоционально, очень по-детски", - подчеркнула блогерша.

Сам исполнитель добавил, что он "не насильник", каким его считали после слов Карины (настоящее имя Симбочки). Он не хотел, чтобы из-за их медийности в их конфликты с девушкой вмешивались другие люди.

"Кто кайфанул от этого или наоборот взял для себя какой-то урок - мы тоже будем рады. Но на будущее - не делайте так больше. Мы вдвоем были не правы в этих всех ситуациях. Я никогда не поднимал руку на женщин и воспитан правильно. Были ситуации, в которых мы оба вели себя некрасиво друг к другу. Эти конфликты можно было решить каким-то другим способом. Но мы вдвоем очень крейзи", - сказал Парфенюк.

В конце звезда сети отметила, что, несмотря на все пережитое, они смогли сохранить теплое отношение друг к другу. Она сказала, что они любят друг друга как родители и что между ними "остается человечность". А также сейчас девушка считает, что они должны были еще раньше все обсудить, но из-за эмоций не могли этого сделать.

"Илья на самом деле замечательный человек и очень добрый. Те ситуации, которые произошли... Был очень сложный период что у меня, что у него. Он сто процентов неправ. Насилие над женщинами я не терплю. Как я сказала на интервью, руку на меня не поднимал", - добавила Симбочка.

К слову, пара более двух лет находилась в отношениях. Летом 2023 года певец сделал предложение любимой. Их разрыв был скандальным. В частности, Карина обвинила исполнителя хитов "Провела экскурсию", "Врубай" в насилии. Карина отмечала, что бывший поднимал на нее руку, когда она была на седьмом месяце беременности. Однако потом она сообщила, что Парфенюк извинился за свои поступки.

Напомним, ранее Симбочка призналась, что хотела покончить с жизнью. Девушка написала прощальное письмо дочери, когда планировала самоубийство. Она объяснила, что тогда стало причиной ее суицидальных мыслей и рассказала о сложном положении, в котором оказалась после рождения дочери.

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