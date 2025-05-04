Любознательность может быть мощной чертой на рабочем месте, утверждают эксперты по коммуникациям.

Генеральный директор Amazon Энди Джасси поделился в своем ежегодном письме к акционерам, что привычка задавать вопросы, в частности "Почему?", с детства помогла ему добиться успеха. Этот подход, по его словам, стал двигателем инноваций в Amazon, пишет CNBC.

"За почти 28 лет моей работы в Amazon самой большой разницей в относительном росте компаний и отдельных лиц была их способность к обучению", - написал Джасси, отметив важность высокого YQ - инстинкта часто задавать вопросы.

Он отметил, что простое "Почему?" помогло сотрудникам лучше разбираться в сложных вопросах, избегать ошибок и создавать новые продукты, например Amazon Prime или Alexa.

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"Эти изобретения рождаются из-за того, что кто-то спрашивает, почему мы не можем изменить то, что возможно для клиентов", - подчеркнул руководитель.

Эксперты соглашаются: любознательность способствует эффективной коммуникации на работе. По словам преподавателя Стэнфорда Мэтта Абрахамса, это демонстрирует открытость к обратной связи и эмпатию, что повышает доверие коллег.

В свою очередь, CEO OpenAI Сэм Альтман заявил, что в эпоху ИИ мягкие навыки станут решающими: "Понять, какие вопросы задавать, будет важнее, чем найти ответы".

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