Звезда украинского кинематографа также ответила, что она думает о "хороших россиянах".

Известная украинская актриса Виталина Библив, которая ранее объяснила, почему поддерживает бронирование для артистов, ответила, согласилась ли бы она на съемки в одной картине с так называемыми "хорошими россиянами". Она высказалась о Максиме Галкине, который осудил войну и уехал из РФ, а также призналась, видит ли себя в кадре рядом с Марией Машковой.

Звезда картин "Домик на счастье" и "Две сестры" в интервью "РБК-Украина" отметила, что сейчас готова сниматься исключительно с украинскими артистами или с актерами из Европы. Несмотря на то, что в прошлом она играла в фильмах и сериалах с россиянами, сейчас она не готова к этому. Касается это и "хороших русских". Одним из таких знаменитость считает Галкина.

"Я не буду. Если россиянин сидит в РФ или платит налоги для изготовления ракет и "Шахедов", то это не "хороший россиянин". А "хороший" россиянин выезжает из страны и осуждает агрессора. Такие есть, это вот Максим Галкин, который не стесняется этого делать, с Аллой Пугачевой они сделали выбор и уехали", - отметила Библив.

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В дополнение, актриса указала, что не видит себя в одном проекте с дочерью путиниста Владимира Машкова, которую также считают "хорошей россиянкой" из-за ее осуждения Путина и выезда в США. По ее словам, даже несмотря на позицию Марии, она все равно будет триггерить украинцев, и Виталину в частности.

"Я для себя не вижу пока такого. Не пока, в принципе, не вижу. Сниматься с россиянами, стоять в кадре... Она смелая, она молодец. Но это мне трудно представить, потому что все равно ты будешь ее ассоциировать со всем тем. Меня триггерит русский язык, я не могу его слушать. И все равно она это будет понимать, она как красный флажок будет для нормального сознательного украинца", - убеждена украинская звезда.

Напомним, ранее Виталина Библив раскрыла неожиданную причину, почему снималась с россиянами. Знаменитость отметила, что она соглашалась на съемки с российскими актерами, чтобы оплатить долги. У нее был кредит, и без ролей в российском кино она бы не смогла заработать себе на жизнь.

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