По словам диктатора, замена бронетанкового вооружения прошлого века на новейшие танки и бронемашины является очень важной задачей.

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын проинспектировал танковый завод и выразил восхищение модернизированной конструкцией отечественной военной техники, пишет Yonhap.

Отмечается, что лидер КНДР проинспектировал состояние производства на заводе и его модернизацию. Местоположение и название завода не раскрывается. Также неизвестно, когда именно Ким Чен Ын посетил завод.

"Замена бронетанкового вооружения прошлого века в нашей армии на новейшие танки и бронемашины - это самый важный вопрос в строительстве вооруженных сил и модернизации армии", - сказал лидер КНДР во время полевого инструктажа.

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Также на мероприятии Ким Чен Ын заявил о необходимости создания крупномасштабных мощностей по производству новейших танков и самоходных орудий. Он назвал это одной из приоритетных задач правительства.

Журналисты отметили, что лидер Северной Кореи выразил "удовлетворение" модернизированной конструкцией отечественных танков и их огневой системой. По его словам, военная техника КНДР "демонстрируют научную точность и надежность".

По словам Ким Чен Ына, в танковой промышленности открылась "более ориентированная на развитие перспектива". Он подчеркнул, что политика партии по дальнейшему совершенствованию военной техники реализуется через устойчивое развитие и производственные успехи.

В агентстве напомнили, что на прошлой неделе Северная Корея впервые подтвердила, что отправила войска в Россию для поддержки войны Москвы против Украины. Разведка Южной Кореи сообщала, что Пхеньян получил реальные боевые навыки в ходе развертывания своих войск в РФ.

Президент Университета северокорейских исследований в Сеуле Ян Му Чжин поделился с журналистами, что Северная Корея, вероятнее всего, сосредоточилась на модернизации своих обычных военных сил.

"Война в Украине показала, что ядерное оружие в первую очередь предназначено для сдерживания и его трудно использовать на практике, в то время как обычные вооружения, такие как артиллерия и ракеты, а также передовые виды оружия, такие как беспилотники, определяют успех или неудачу в современной войне", - объяснил он.

Оружие КНДР - другие новости

Ранее в The Guardian рассказали, как Северная Корея вооружает Россию. Помимо большого количества артиллерийских снарядов (миллионы снарядов), КНДР поставила России системы залпового огня, дальнобойную артиллерию, а также баллистические ракеты, которые начали использоваться против Украины еще в конце 2023 года.

Кроме того, представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что северокорейские ракеты, которыми РФ бъет по Украине, стали точнее. Он считает, что северокорейцы привезут полученный в Украине опыт к себе домой.

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