Заместитель председателя ВР верит, что голоса за это в парламенте есть.

Историческое соглашение о недрах с Соединенными Штатами Америки может быть ратифицировано уже на следующей неделе. Об этом в эфире телемарафона сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко, .

На вопрос, может ли ратификация соглашения состояться уже 8 мая, он отметил, что нельзя объявлять точное время и дату заседаний парламента.

"Но, действительно, на следующей неделе - высокая вероятность, что вопрос ратификации этого безусловно исторического соглашения будет поставлен в зале Верховной Рады. И я верю в то, что он соберет необходимое количество - 226 голосов", - сказал депутат.

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Корниенко отметил, что это соглашение касается "нашего общего с Соединенными Штатами будущего". "Мы будем страной, которая будет на долгое время в центре внимания, в центре поддержки, в центре инвестиций самой мощной экономики мира, самой мощной в военном плане страны мира", - подчеркнул он.

Парламентарий также напомнил, что после ратификации соглашения еще может потребоваться внесение изменений в законодательство, но не в Конституцию Украины.

Соглашение о недрах с США

Как писал УНИАН, 30 апреля правительство Украины в лице министра экономики Юлии Свириденко и правительство США в лице министра финансов Скотта Бессента подписали межгосударственное соглашение о совместных инвестициях в восстановление Украины после войны.

При этом нардеп Ярослав Железняк отмечал, что соглашение не содержит никаких ограничений во времени, то есть является пожизненным. Это уже не говоря о том, что оно не предусматривает никаких конкретных гарантий безопасности для Украины.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что депутатов, которые не проголосуют за ратификацию ресурсного соглашения с США, стоит лишить американских виз. Он отметил, что в подписанной правительством версии соглашения отсутствуют пункты, которые бы противоречили Конституции, а условия в целом выгодны для обоих государств.

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