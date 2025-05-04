По словам президента США, есть высокие шансы того, чтобы достичь прекращения огня.

Президент Дональд Трамп заявил, что сейчас США близки с одной стороной, но не так, как с другой относительно мирного соглашения для Украины. Американский лидер не назвал, о какой именно "близкой" стороне идет речь. Об этом он сказал в интервью NBC News.

Однако Трамп признал, что может наступить время, когда он скажет: "ладно, продолжайте, продолжайте быть глупыми".

"Возможно, это (достичь мирного соглашения - УНИАН) невозможно сделать. Существует огромная ненависть, мы говорим об огромной ненависти между этими двумя мужчинами (Зеленским и Путиным - УНИАН) и между, знаете, некоторыми солдатами, откровенно говоря. Между генералами. Они ожесточенно воюют уже три года. Я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы сделать это", - подчеркнул президент США.

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Трамп и война в Украине - последние новости

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал, что ему пообещал Дональд Трамп во время встречи в Риме. По его словам, этот разговор был "лучшим из всех, что у нас когда-либо были". Глава государства подчеркнул, что во время встречи он также поднял тему систем ПВО и получил хороший отклик.

В то же время издание Foreign Policy писало, что для достижения мира в Украине, Трамп должен понять, какой вред уже нанес. По словам эксперта, президент США действовал так, будто это Украина "была краткосрочной проблемой, а Россия - долгосрочной возможностью".

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