Жена Павлика рассказала о редком расстройстве у 3-летнего сына и его симптомах

Екатерина Репяхова поделилась, есть ли хотя бы какие-то сдвиги в развитии мальчика.

Жена народного артиста Украины Виктора Павлика - блогер и бизнесвумен Екатерина Репяхова - высказалась о задержке развития у 3-летнего сына Михаила. Женщина поделилась, какие именно симптомы она наблюдает у мальчика и есть ли положительная динамика в его развитии.

Звезда сети описала диагноз сына в своем Instagram. Вскоре мальчику исполнится уже четыре года, но, к сожалению, пока он не говорит. Ранее у него обнаружили задержку психоречевого развития.

На этот раз Екатерина раскрыла больше подробностей проблем со здоровьем у Михаила. В частности, она указала, что у него обнаружили редкое нейрогенетическое расстройство и это не аутизм. Речь идет о нарушениях на уровне передачи сигналов в мозге.

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"Расстройства аутистического спектра - это особая нейрологика. Там мир воспринимается иначе: часто ярче, фрагментарнее, без фильтров. Ребенок может быть глубоко в себе, обрабатывать сигналы снаружи по-другому. Это не всегда о непонимании - это часто о другой внутренней системе координат", - написала блогер.

Она указала, что Михаил все понимает, однако медленнее обрабатывает полученную информацию. Он медленнее других познает мир, однако, как говорит Репяхова, она видит положительную динамику в развитии мальчика. Знаменитость подчеркнула, что Михаил развивается, но просто медленнее других.

"В нашем случае - не другое восприятие, а другой темп обработки. Информация доходит, взаимодействие есть, речь развивается. Просто некоторые пути в мозге строятся медленнее. Это не иначе видеть мир - это дольше учиться его познавать. В спектре - могут быть трудности с желанием контакта. У нас - контакт есть, просто иногда не хватает скорости, чтобы выразить себя сразу. В спектре - иногда ощущения слишком сильные. У нас - все чувствуется, но спокойно. И это все - не лучше и не хуже. Это просто иначе. И главное - и там, и там есть жизнь, развитие, смысл и уникальный путь. Просто наш - с немного другой механикой", - подытожила жена певца.

К слову, сейчас сын супругов занимается с педагогами и логопедами. Кроме того, он посещает развивающие занятия, детский сад, бассейн, занимается нейрокоррекцией и иппотерапией.

Напомним, ранее Екатерина Репяхова со слезами рассказала о задержке развития у сына и сложностях воспитания. Блогер призналась, что больше всего мечтает, чтобы сын заговорил и смог рассказать обо всем, что его беспокоит, поскольку сейчас ей очень сложно понять мальчика.

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