Трамп принял решение по Голанским высотам после "краткого урока истории"

Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Государства Израиль над Голанскими высотами в конце марта.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что решение о признании Голанских высот частью Израиля он принял после того, как получил краткий урок истории во время беседы на другую тему.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на Reuters.

"Я сказал: ребята, сделайте мне услугу. Дайте мне коротенький курс истории. Только побыстрее. У меня есть много над чем работать: Китай, Северная Корея. Давайте быстренько?", - процитировал Трамп свои слова в разговоре со своим советником и зятем Джаредом Кушнером, послом Израиля Давидом Фридманом и советником Джейсоном Гринблаттом.

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После этого ему предоставили соответствующую информацию.

"Я сказал: "Как вы смотрите на то, что я признаю все то, о чем мы здесь говорим?", потому что я согласен, вам это нужно, вам нужны высоты", - обратился Трамп к израильскому послу, который очень удивился такому шагу.

"Думаю, я могу сделать это прямо сейчас. Давайте что-то подпишем", - вспомнил Трамп этот же разговор.

Как сообщал УНИАН, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Государства Израиль над Голанскими высотами.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил президента США за это решение, назвав его значимым актом исторической справедливости.

Нетаньяху заявил, что указ Трампа появился в то время, когда Голанские высоты имеют более важное значение для безопасности Израиля, чем раньше, ведь Иран пытается создать базы в Сирии для нанесения ударов по Израилю.

В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций о статусе Голанских высот.

В частности, в резолюции №497 от 1981 года, текст которой размещен на сайте Совбеза ООН, говорится, что «решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных Сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы».

Справка УНИАН. Голанские высоты - горный полупустынный регион площадью 1,2 кв. км - до 1967 года принадлежали Сирии. Позже Голанские высоты были оккупированы и с 1981 года присоединены к Израилю. Тель-Авив считает эту территорию своей, хотя мировое сообщество не признает за ним это право. ООН, в частности, считает Голанские высоты оккупированной территорией Сирии.