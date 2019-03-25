США признали Голанские высоты частью Израиля

Официальный документ о признании подписал президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп подписал официальный документ о признании Голанских высот частью Израиля.

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Во время подписания официальной прокламации в Белом доме Трамп сказал, что США должны были признать суверенитет Израиля над этой территорией «десятилетия назад», передает радио Свобода.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал документ «отважной прокламацией», а этот день - «историческим». По его мнению, израильские военные победы на Голанских высотах трансформировались в дипломатическую победу.

О своих намерениях признать суверенитет Израиля над этой территорией Трамп объявил 21 марта. Она, по его мнению, имеет важное стратегическое значение, в том числе с точки зрения безопасности Израиля и всего региона, передает kommersant.

МИД Сирии счел безответственным заявление президента США, заявив, что такая позиция американской стороны отражает «презрение к международной легитимности и их вопиющее нарушение резолюций ООН».

Евросоюз, в том числе Великобритания по-прежнему отказывается признавать Голанские высоты частью Израиля.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Кнессет принял «Закон о Голанских высотах», в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет Израиля над этой территорией. Эта аннексия была признана недействительной Советом Безопасности ООН. Признание суверенитета Израиля над Голанскими высотами не изменит существующую де-факто ситуацию, но может подорвать и без того хрупкую стабильность в регионе.