В МИД Украины выразили свою позицию насчет статуса Голанских высот

Спикер МИД Екатерина Зеленко сообщила, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно статуса Голанских высот.

В Министерстве иностранных дел подчеркивают, что Украина выполняет решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно статуса Голанских высот.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

«Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН. Вопросы Голанских высот неоднократно рассматривались Советом безопасности ООН, который принял соответствующие решения, в частности резолюции № 242 от 1967 года, № 465 от 1980 года, № 497 от 1981 года», - сообщила Зеленко.

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В частности, в резолюции № 497 от 1981 года, текст которого размещен на сайте Совбеза ООН, сказано, что «решение Израиля установить свои законы, юрисдикцию и управление на оккупированных Сирийских Голанских высотах является недействительным и не имеет международной юридической силы».

Спикер МИД Украины отметила, что Украина «продолжает последовательно выступать за достижения всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке с учетом легитимных интересов безопасности Израиля».

Также Зеленко отметила, что в Украине обеспокоены эскалацией ситуации вокруг сектора Газа, что произошло в последние сутки в результате обстрела гражданского объекта на территории Израиля 25 марта.

«Направленные акты террора против Израиля со стороны движения ХАМАС, прежде всего ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность для жизни гражданского населения, считаем абсолютно неприемлемыми», - подчеркнула Зеленко.

«Призываем как Израиль, так и Палестину к максимальной сдержанности с целью избежания масштабного вооруженного конфликта», - заявила она.

По словам Зеленко, в МИД Украины считают, что в это сложное время важнейшим приоритетом должно стать снижение напряжения и гарантирования того, что жизнь мирного населения не будет поставлена под угрозу.

Как сообщал УНИАН, 25 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о признании суверенитета Государства Израиль над Голанскими высотами.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил президента США за это решение, назвав его значимым актом исторической справедливости.

Нетаньяху заявил, что указ Трампа появился в то время, когда Голанские высоты имеют более важное значение для безопасности Израиля, чем раньше, ведь Иран пытается создать базу в Сирии для нанесения ударов по Израилю.

Справка УНИАН. Голанские высоты - горный полупустынный регион площадью 1,2 кв. км - до 1967 года принадлежали Сирии. Позже Голанские высоты были оккупированы, и с 1981 года присоединены к Израилю. Тель-Авив считает эту территорию своей, хотя мировое сообщество не признает за ним это право. ООН, в частности, считает Голанские высоты оккупированной территорией Сирии.