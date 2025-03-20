Стармер подчеркнул, что ракеты Trident были невероятно эффективным сдерживающим фактором на протяжении десятилетий.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident, были "невероятно эффективными" и продолжают оставаться важным сдерживающим фактором для российского лидера Владимира Путина.

Как пишет The Telegraph, британский премьер подчеркнул, что Путин уважает ядерное сдерживание.

"Именно поэтому Великобритания является одной из ведущих стран Европы в области обороны и безопасности, потому что у нас есть свой независимый сдерживающий фактор, и мы привержены НАТО", - отметил он.

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Так, Стармер в четверг прибудет в Барроу, чтобы "заложить киль" подводных лодок Dreadnought, которые заменят подводные лодки Vanguard.

Выступая перед журналистами он отметил, что ракеты Trident "были невероятно эффективным сдерживающим фактором на протяжении десятилетий, и мы не должны принимать это как должное. Вот почему хорошо, что мы переходим к классу Dreadnought".

Новые подводные лодки класса Dreadnought будут крупнейшими из когда-либо построенных для Королевского флота, их длина составит 153,6 метра, и в будущем они будут нести ядерные ракеты Trident.

Они заменят лодки класса Vanguard, срок службы которых уже продлевался три раза. Ожидается, что они прослужат четыре десятилетия, прежде чем их наконец заменят.

Ядерное оружие в Европе

Как писал УНИАН, в последние недели европейские лидеры все чаще высказываются о необходимости усиления общей обороны под британским или французским "ядерным зонтиком", поскольку надёжность США, как союзника, похоже, пошатнулась.

Ранее УНИАН сообщал, что в Литве могут изменить Конституцию, чтобы разместить у себя ядерное оружие. Кроме того, в The Times оценили, может ли Польша получить ядерное оружие. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить американские ядерные бомбы или ракеты.

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