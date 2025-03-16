Европа не обладает ядерным арсеналом, который мог бы сравниться с США и Россией, поэтому есть ряд проблем, с этим связанных.

Франция и Великобритания уже давно являются ядерными державами, поэтому разные европейские лидеры задумываются, может ли это "сдерживающее" оружие находиться ближе к дому. При том, что большая часть мирового ядерного арсенала принадлежит США и России, у Франции имеется около 290 ядерных боеголовок, а у Великобритании — 225 ракет Trident, разработанных в США, пишет CNN.

В последние недели европейские лидеры все чаще высказываются о необходимости усиления общей обороны под британским или французским "ядерным зонтиком", поскольку надёжность США, как союзника, похоже, пошатнулась, говорится в материале.

Не обладая арсеналом, сравнимым с российским, Франция способна лишь угрожать "стратегическим возмездием" (нанесением противнику мощный удар в ответ с целью сдерживания). Тогда как американский ядерный арсенал, помимо огромной мощи, обладает ещё одним ключевым преимуществом в ядерной войне: его разнообразие позволяет минимизировать возможный термоядерный обмен. США могут применять так называемую "градуированную ответную реакцию", что может означать даже одиночный удар вместо полномасштабного применения всех имеющихся сил.

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СМИ пишет, что, в свою очередь, французский ядерный арсенал исторически предназначался как оружие последнего удара в случае угрозы территории Франции со стороны СССР еще во времена Холодной войны.

Это, вероятно, привело бы к массированному удару по ключевым объектам на территории советского блока с целью принудить противника к отступлению. Именно такие различия создают ключевые препятствия для формирования единого европейского ядерного зонтика.

"Европейцы не обладают ядерной культурой. Они её не понимают, потому что всегда исходили из того, что этим займутся американцы. Я подозреваю, что Макрон намерен, если можно так выразиться, обучить тех, кто готов к этому, основам ядерного диалога", — считает отставной генерал, бывший заместитель командующего силами НАТО в Европе Мишель Яковлефф.

Сообщается, что именно поэтому Макрон предложил союзникам участвовать в секретных французских ядерных учениях, чтобы они могли воочию увидеть возможности и принципы принятия решений Францией. Однако он также дал понять, что не намерен передавать свой "ядерный чемоданчик" союзникам или даже Брюсселю. Решение о применении ядерного удара "всегда оставалось и останется" за ним, заявил президент Франции.

Британские военные, в свою очередь, "очень активно работают над повышением так называемого ядерного IQ в НАТО". Они обеспечивают, чтобы "все союзники осознавали и понимали принципы ядерного сдерживания". Но чтобы сравняться с Россией, Европе потребуются годы, если не десятилетия.

"Однако сдерживание определяется не только количеством ракет; также важно доказать операционную надёжность европейских ядерных сил", - указано в статье. В конечном счёте, "ядерное оружие — это не волшебный инструмент". Любая эффективная стратегия сдерживания России должна включать и обычные силы.

Что еще известно о ядерном арсенале Европы

Ранее УНИАН сообщал, что в Литве могут изменить Конституцию, чтобы разместить у себя ядерное оружие. По словам министра обороны Довиле Шакалене, "существуют возможности" изменить статью 137 Конституции Литвы, которая сейчас запрещает размещение на территории страны оружия массового уничтожения и иностранных военных баз.

Кроме того, в The Times оценили, может ли Польша получить ядерное оружие. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить американские ядерные бомбы или ракеты. Его заявление прозвучало через несколько дней после того, как премьер-министр и политический соперник Дуды Дональд Туск высказал мнение, что Польше пора задуматься о разработке собственного ядерного оружия.

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