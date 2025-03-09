Большинство европейских армий сильно зависят от США в плане поддержки связи, поддержки радиоэлектронной борьбы и пополнения запасов боеприпасов в любом серьезном конфликте.

С прекращением США военной поддержки Украины многие европейские правительства осознали риски закупок оружия у США, которые сделали их зависимыми от Вашингтона в плане дальнейшего функционирования их вооружения.

Как пишет Financial Times, существуют неподтвержденные слухи о том, что США сохранили секретные "выключатели", которые могут обездвижить самолеты и системы вооружения. Однако на практике это может даже не иметь значения, поскольку современные боевые самолеты и другое сложное оружие, такое как противоракетные системы, современные беспилотники и самолеты раннего предупреждения, уже зависят от американских запасных частей и обновлений программного обеспечения, отмечает издание.

"Большинство европейских армий сильно зависят от США в плане поддержки связи, поддержки радиоэлектронной борьбы и пополнения запасов боеприпасов в любом серьезном конфликте", - сказал Джастин Бронк, старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований

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При этом зависимость Европы от США стремительно растет: на Америку приходится 55 процентов импорта оборонного оборудования в Европу в период с 2019 по 2023 год — по сравнению с 35 процентами в предыдущие пять лет, согласно Стокгольмскому международному институту исследований проблем мира.

Боевые самолеты

Более половины современных боевых самолетов Европы — в основном F-35 и F-16 - закупаются в США. При этом самолет полагается на постоянные обновления и техническую поддержку со стороны США через свою Автономную логистическую информационную систему, которая управляет всем, от планирования миссий и баз данных угроз до диагностики технического обслуживания.

"Проблема с действительно сложным оборонным оборудованием заключается в том, что [ему] требуется так много поддержки от поставщика, что если поставщик решит прекратить [его поддержку], оборудование перестанет работать, если не мгновенно, то очень, очень быстро", — сказал Саш Туса, аналитик по аэрокосмической и оборонной промышленности.

Как отмечает FT, на ранних этапах программы F-35 Великобритания — главный покупатель, который производит многие детали для самолета — запросила гарантии "операционного суверенитета". Некоторые гарантии были даны в 2006 году, но ни один союзник США не имеет такого уровня доступа к исходному коду системы, как Вашингтон.

Ядерное сдерживание Великобритании

Сдерживание Великобритании опирается на подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами Trident. Эти ракеты арендуются у США и регулярно возвращаются на американскую базу в Кингс-Бей, штат Джорджия, для обслуживания. Испытания ракет также проводятся под контролем США на мысе Канаверал во Флориде.

Малкольм Чалмерс, заместитель генерального директора RUSI, сказал, что перспектива решения США прекратить обслуживание британских ракет Trident "крайне маловероятна".

Однако Ник Каннингем, аналитик Agency Partners, сказал, что ракеты Trident остаются "критической точкой уязвимости для Великобритании". Учитывая роль, которую США играют в обслуживании, он утверждал, что Британия должна по крайней мере изучить возможность использования французских баллистических ракет M51, запускаемых с подводных лодок.

Данные и разведка

Беспокойство в европейских столицах связано не столько с конкретными системами вооружения, сколько с возможностью прекращения поддержки связи и обмена информацией на любой платформе, от истребителей до вертолетов Chinook и Apache, а также систем ПВО, таких как Patriot.

"Существует очевидная обеспокоенность по поводу надежности США как вашего ключевого партнера в области обороны", — сказал Дуглас Барри, старший научный сотрудник по военной аэрокосмической технике в Международном институте стратегических исследований.

При этом, как указывает FT, главной жертвой неопределенности, скорее всего, станет американская военная промышленность, а не ее европейские клиенты.

Американские оборонные компании давно используют гарантии безопасности Вашингтона в качестве маркетингового инструмента для своих более дорогих товаров, таких как истребители. Но Туса сказал, что демонстрация США своей готовности прекратить поддержку была "совершенно фатальной" для продаж.

"Доверие — это то, что можно сломать только один раз", — сказал он.

Европа не способна заменить США

Как писало Politico, Европа не способна полностью заменить разведывательную помощь США. Как отмечают эксперты, Америка имеет не только больше технических возможностей для ведения разведки, но и большее количество аналитиков, работающих с разведданными.

Также УНИАН писал, что на фоне ухудшения отношений с США из-за внешней политики Дональда Трампа в Канаде боятся, что американцы могут "выключить" приобретенные канадцами истребители F-35.

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