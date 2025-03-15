Министр призвала жить так, "будто завтра будет война".

В Литве готовы рассмотреть внесение изменений в Конституцию, если союзники примут решение о размещении ядерного оружия или его компонентов в стране. Об этом сообщила министр обороны Довиле Шакалене, пишет Delfi.

По ее словам, "существуют возможности" изменить статью 137 Конституции Литвы, которая сейчас запрещает размещение на территории страны оружия массового уничтожения и иностранных военных баз.

Сейчас, отметила министр, конкретных предложений от союзников нет, однако, говорит, Литва должна быть готова, если будут приняты соответствующие решения.

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"Моя позиция как министра обороны, заключается в том, что мы все-таки должны инициировать более глубокую дискуссию и оценку этого вопроса", - отметила Шакалене.

В целом министр считает, что Литва должна готовиться к возможным угрозам, действуя по принципу, "будто завтра будет война", ведь, если такая непосредственная угроза появится, времени что-то изменить не будет.

"Вся Литва должна защищаться, а не только система национальной обороны. Каждый гражданин, подразделение, структура, отдел, учреждение должны быть готовы действовать. Когда наступит кризис, не будет времени на реорганизацию или изменение процедур", - отметила она.

По мнению Шакалене, государство должно перейти к "мышлению военного времени", то есть все функции и подразделения системы национальной обороны будут оценены, насколько они помогают бороться с потенциальным агрессором.

Чиновница сообщила, что Министерство обороны уже готовит условия для того, чтобы граждане готовились защищать государство не только с оружием. Она заверила, что оборонные планы страны должны быть не на бумаге, а постоянно проверяться на практике.

Также, отмечает издание, министр рассказала, что Литва вместе с союзниками по НАТО следит "за каждым движением российских танковых колонн, за каждым полетом самолета или запуском ракеты".

"Мы видим и слышим, что они делают. Это очень важно знать, чтобы иметь спокойное ощущение безопасности, а не иллюзорное спокойствие... Мы видим, что они делают, и мы действительно ко всему готовимся", - сказала Шакалене.

Ядерное оружие: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, президент Польши Анджей Дуда призвал США перенести американские ядерные боеголовки, хранящиеся в Западной Европе или США, на территорию Польши как сдерживающий фактор против будущей российской агрессии.

Также недавно отмечалось, что действия президента США Дональда Трампа могут привести к безудержному распространению ядерного оружия, в частности в Европе и Азии. По данным издания Foreign Policy, гарантии безопасности США, которые считались довольно надежными, были подорваны Трампом. Отмечается, что если один из союзников Америки по НАТО решит обезопасить себя от ядерной угрозы со стороны РФ, создав собственное оружие массового поражения, может возникнуть эффект домино, что приведет к появлению еще нескольких ядерных государств.

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