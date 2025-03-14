Напоминается, что Польша принимала советское атомное оружие во время холодной войны.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова разместить американские ядерные бомбы или ракеты. Его заявление прозвучало через несколько дней после того, как премьер-министр и политический соперник Дуды Дональд Туск высказал мнение, что Польше пора задуматься о разработке собственного ядерного оружия, пишет The Times.

Дуда, который уйдет в отставку, когда его второй срок закончится в августе, отверг эту идею, заявив: "Думаю, для того, чтобы иметь собственный ядерный потенциал, потребуются десятилетия".

"С учетом приближающихся в мае выборов, которые определят преемника Дуды, трудно понять, насколько серьезно следует воспринимать предложение любого из польских лидеров", - говорится в публикации.

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В издании напомнили, что Польша принимала советское атомное оружие во время холодной войны, а ее коммунистический режим начал строительство атомной электростанции в деревне Жарновец, недалеко от балтийского портового города Гданьск в 1980-х годах. Однако с тех пор, как советское оружие было выведено, а программа Жарновец была прекращена после падения режима в 1989 году, страна не имела большой ядерной технологической базы, кроме устаревшего исследовательского реактора недалеко от Варшавы.

"В следующем году, как ожидается, начнутся строительные работы на ее первом современном ядерном энергетическом комплексе в Любятово-Копалино, всего в нескольких милях от Жарновца. Три легководных реактора под давлением, построенные американскими фирмами Westinghouse и Bechtel, должны быть введены в эксплуатацию в какой-то момент между 2032 и 2040 годами", - говорится в статье.

Как отметил эксперт по ядерной стратегии в Университете Осло Фабиан Хоффман, теоретически возможно, что эта программа может быть адаптирована для вооружения, но препятствия будут огромными. По его мнению, без помощи другой страны с существующим ядерным сдерживанием, например, США, или, по крайней мере, сильного гражданского ядерного сектора, например, Японии или Южной Кореи, Польша также столкнется с трудностями в обогащении достаточного количества топлива самостоятельно.

"Это было бы очень сложно для Польши", - заявил эксперт.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Дуда призвал США перенести американские ядерные боеголовки, хранящиеся в Западной Европе или США, на территорию Польши в качестве сдерживающего фактора против будущей российской агрессии:

"Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть сдвинута на восток. Для меня это очевидно. Я думаю, что дело не только в том, что время пришло, но и в том, что было бы безопаснее, если бы это оружие уже было здесь", - сказал он.

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