Корабль "Сергей Котов" проекта 22160 Украина потопила 5 марта 2024 года.

8 февраля в Балтийском море начали заводские ходовые испытания патрульного корабля "Виктор Великий", который стал уже пятым кораблем печально известного для россиян проекта 22160, сообщает Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ).

Напомним, 5 марта 2024 года Украина потопила корабль "Сергей Котов", который был четвертым представителем этого проекта. Его уничтожили специалисты Главного управления разведки, которые использовали для этого морские беспилотники MAGURA V5.

Новый "Виктор Великий" заложили 25 ноября 2016 года. Корабль был спущен на воду 7 мая 2024 года и в июле 2024-го был отбуксирован по внутренним водным путям из Зеленодольска в Кронштадт. Всего в 2014 году Министерство обороны РФ заказало для Черноморского флота шесть таких кораблей.

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Патрульные корабли проекта 22160 имеют длину 94 м и водоизмещение (стандартное) 1500 т. В состав экипажа входит 28 человек. Корабли предназначены для патрульной службы по охране территориальных вод, пресечения контрабандной и пиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим при морских катастрофах и тому подобное.

Артиллерийское вооружение кораблей проекта 22160 представлено универсальной артиллерийской установкой АК-176МА.

Москва декларировала возможность установки модульного контейнерного вооружения, в том числе крылатых ракет "Калибр". На корабле предусмотрено базирование вертолета, например, Ка-29 или Ка-52.

Отметим, что сами россияне довольно скептически оценивают проект 22160. Они обращают внимание на малое водоизмещение, которое обусловило недостаточную мореходность и сложности с размещением модульного оружия (при слабости штатного вооружения).

Российский флот - главное

Напомним, недавно на российском атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов", который много лет находится на ремонте и модернизации, запустили ядерный реактор.

Кремлевские пропагандисты называют ракетный крейсер "самым мощным российским кораблем". В этом есть доля истины, ведь модернизированный корабль сможет нести большое количество ракет типа "Калибр", "Оникс" или "Циркон". Последнюю сами россияне называют "гиперзвуковой".

То, как выглядит "Циркон" показали в декабре прошлого года. На кадрах можно рассмотреть определенные конструктивные особенности нового вооружения.

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