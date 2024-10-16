Показано, как на вертолетную площадку прямо на палубе корвета садится вертолет.

Военно-морские силы ВС Украины показали на видео ходовые испытания мощного корвета "Гетман Иван Мазепа", который построен для ВМС в Турции.

"Корвет "Гетман Иван Мазепа" вышел на ходовые испытания в море", - говорится в сообщении Военно-морских сил.

На видео, которое обнародовали ВМС ВСУ, можно увидеть, как мощный корабль идет по воде. Он показан с разных ракурсов, в том числе продемонстрировано, как на вертолетную площадку, прямо на палубе корвета, садится военный вертолет. Также на видео, вероятно, показано испытание пуска морского снаряда.

Корвет "Гетман Иван Мазепа" - что известно

Напомним, первый корвет типа Ada для украинских ВМС, который получил название "Гетман Иван Мазепа", заложили 7 сентября 2021 в Турции и спустили на воду 2 октября 2022 года. В мае 2024-го он вышел на испытания.

Корабль вооружен 76-миллиметровой корабельной артиллерийской установкой Super Rapid, на носу - зенитно-ракетным комплексом VL MICA, над вертолетным ангаром установлена морская версия турецкой 35-мм зенитной установки Korkut от компании Aselsan.

Как сообщал УНИАН, второй построенный в Турции корвет типа Ada для ВМС Украины - "Гетман Иван Выговский" (F-212) - спущен на воду в Стамбуле. Корабль был заложен 18 августа 2023 года. Производитель корвета - Стамбульская военно-морская верфь и Николаевский судостроительный завод "Океан".

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