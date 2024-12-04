На более ранних видео уже демонстрировали запуск ракеты, но ее конструктивные особенности нельзя было рассмотреть.

Российское Минобороны продемонстрировало "гиперзвуковую" ракету "Циркон", опубликовав кадры с учений в Средиземном море, которые состоялись 3 декабря. На это обратили внимание российские СМИ.

"Экипажи фрегатов "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и "Адмирал Головко" выполнили стрельбы гиперзвуковыми ракетами "Циркон"", - говорится в официальном сообщении российского Минобороны.

Прежде всего обращает на себя внимание цилиндрический кожух, который закрывает носовую часть ракеты. Вероятно, он отстреливается после запуска. Возможно, что кожух нужен для защиты изделия от внешних повреждений.

Видео дня

Также можно видеть разгонный блок, который находится в хвостовой части ракеты. Впрочем, детально разглядеть на стоп-кадрах его конструктивные особенности довольно трудно.

Отметим, что как "Адмирал Горшков", так и "Адмирал Головко" (именно они запускали "Цирконы") относятся к проекту 22350. Эти многоцелевые фрегаты являются одними из самых новых и наиболее мощных надводных кораблей ВМФ РФ. Кроме "Цирконов" они также могут нести, в частности, "Ониксы" и "Калибры".

3M22 "Циркон" - что известно

Сами россияне позиционируют "Циркон" как "гиперзвуковую" противокорабельную ракету, которая может развивать скорость до 9 М (около 11025 км/ч) и имеет дальность от 400 до 1000 км.

Вес боевой части изделия ранее оценивали в 300-400 кг, впрочем исследования обломков одной из таких ракет, которые были сбиты над территорией Украины, позволили сделать вывод, что на самом деле вес боевой части 3М22 может составлять 100-150 кг.

Этого может оказаться недостаточно для гарантированного уничтожения больших кораблей, против которых "Циркон" и предназначался.

Некоторые специалисты также отмечали, что на самом деле 3M22 не является гиперзвуковой, ведь на финальной траектории полета она развивает скорость "лишь" около 4 М, тогда как настоящая гиперзвуковая ракета должна иметь скорость в районе 5 Махов.

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