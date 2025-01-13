Сроки сдачи российского крейсера "Адмирала Нахимова" снова перенесли.

На атомном ракетном крейсере "Адмирал Нахимов" проекта 1144.2, который много лет находится на ремонте и модернизации, запустили ядерный реактор. Об этом со ссылкой на российские СМИ сообщает Defense Express.

"В третьей декаде декабря 2024 года на крейсере "Адмирал Нахимов" осуществлен плановый физический пуск ядерного реактора без выхода корабля в море. Завершена также операция по размагничиванию корабля", - сообщает российское ТАСС.

В качестве силовой установки на ракетных крейсерах проекта 1144.2 "Орлан" выступают два ядерных реактора КН-3 мощностью 150 МВт каждый. Реактор разработали еще в 70-х, а сам корабль спустили на воду в 1986 году.

Видео дня

Несмотря на запуск реактора, сроки сдачи "Адмирала Нахимова" снова перенесли. Как сообщалось летом, теперь этого стоит ожидать не ранее чем в 2026-м. При этом на модернизацию ракетного крейсера уже сейчас потратили более 5 млрд долларов.

"Адмирал Нахимов" - что надо знать

Российская пропаганда называет атомный ракетный крейсер "самым мощным российским кораблем". В этом есть доля истины, ведь в модернизированном варианте "Адмирал Нахимов" имеет 80 универсальных пусковых шахт УКСК 3С14, которые позволяют запускать ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон".

Последнюю сами россияне называют "гиперзвуковой". Внешний вид ракеты долгое время держали в тайне, однако в декабре россияне впервые продемонстрировали особенности своей новой разработки. Пуски выполнили с борта фрегатов "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко".

Вас также могут заинтересовать новости: