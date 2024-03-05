Корабль уничтожен в ночь на 5 марта.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины официально подтвердили, что уничтожили российский корабль "Сергей Котов".

"В ночь с 4 на 5 марта 2024 года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль Черноморского флота РФ "Сергей Котов". Миссия состоялась в сотрудничестве с Военно-морскими силами ВСУ и при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате удара морскими дронами MAGURA V5 российский корабль проекта 22160 "Сергей Котов" получил повреждения корма, правого и левого бортов.

"Огненное поражение "Котова" произошло в территориальных водах Украины, недалеко от Керченского пролива. Стоимость утопленного корабля составляет около 65 миллионов долларов", - добавили в ГУР.

"Сергей Котов" уничтожен - видео

Взрывы в Крыму 5 марта - уничтожен "Сергей Котов"

Напомним, ранее УНИАН писал, что в Крыму слышали серию взрывов. Позже стало известно, что причина - атака морских дронов, и что целью стал патрульный катер "Сергей Котов".

В сеть просочилось видео момента удара по кораблю, "Сергей Котов" пошел на дно.

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