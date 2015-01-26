В России преступникам предлагают выбирать между тюрьмой и войной на востоке Украины - штаб АТО

Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, вчера вблизи Санжаровки Луганской области украинские военные взяли в плен механика-водителя танка, гражданина Российской Федерации Г., жителя Краснодарского края (Республика Адыгея). В ходе допроса боевик сообщил, что он, имея три судимости, был задержан работниками МВД РФ в Ростове-на-Дону на месте очередного преступления (похищение автомобиля). Вместо отсидки очередного тюремного срока начальник полиции Ростова-на-Дону предложил вору на месяц отправиться на восток Украины защищать «русский мир», после чего с данного гражданина были бы сняты все обвинения и закрыто уголовное дело.

По словам боевика, 22 декабря он пересек государственную границу Украины и до попадания в плен проходил «службу» механиком-водителем танка Т-64 в одном из подразделений «армии ЛНР» в Луганской области.

По словам задержанного, 23-25 января он принимал участие в боевых действиях против украинских Вооруженных сил в районе Дебальцево, и во время штурма одного из опорных пунктов ВСУ был захвачен украинскими военными.

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Пленный сообщил, что в составе его подразделения находятся около 70% граждан России, которые подобным образом, убивая украинцев, отменяют себе тюремные сроки.

«Мне пофиг эта Новороссия, лишь бы в каталажку не попасть!», - заявил наемник во время допроса.

В пресс-центре АТО заметили: «Понять цель Кремля несложно – одним махом решить три вопроса: очистить страну от криминалитета, лишить себя необходимости кормить и содержать осужденных, а также пополнить ряды «жителей Донбасса», которые «защищают свою землю», занимаясь убийствами граждан Украины и уничтожением инфраструктуры региона».