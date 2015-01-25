СБУ: Среди обстреливающих Мариуполь был гражданин России, его документы передают в Киев

Среди погибших боевиков, которые обстреливали Мариуполь, установлен гражданин России по фамилии Емельянов, его документы также найдены и передаются в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко во время заседания Совета национальной безопасности и обороны.

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Наливайченко попросил передать информацию о россиянине через МИД и ОБСЕ, чтобы сообщить его семье в РФ, а также предоставить мировому сообществу доказательства присутствия российских военных в зоне боевых действий на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела восточных жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибли 30 человек, почти 100 были ранены. Обстрел, как определила специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, велся с оккупированной территории.

Президент Украины Петр Порошенко объявил 25 января Днем траура в Украине в связи с трагической гибелью мирных жителей Мариуполя.