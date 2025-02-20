Эта разработка открывает путь к созданию квантовых компьютеров, способных решать задачи, с которыми не справляются самые мощные суперкомпьютеры.

Microsoft представила свой первый квантовый процессор Majorana 1. Компания шла к этому 19 лет и создала соверешенно новое агрегатное состояние, ранее неподвластное физикам – топопроводниковое. Об этом пишет The Verge.

Благодаря этому на Majorana 1 удалось разместить восемь топологических кубитов (аналог бита в обычном компьютере). Цель компании – создать процессор размером с ладонь, где расположен миллион кубитов. Благодаря этому он сможет решать задачи, которые "не под силу всем компьютерам на Земле вместе взятым".

CEO Microsoft Сатья Наделла утверждает, что благодаря Majorana 1 удалось сделать значительный шаг на пути к созданию полноценных квантовых компьютеров. Если раньше считалось, что они появятся через десятилетия, то теперь Microsoft планирует создать их в ближайшие годы.

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В конце декабря 2024 года Google заявила о прорыве в области квантовых вычислений. Новый процессор может примерно за пять минут выполнить задачу, на которую самому большому суперкомпьютеру в мире понадобилось бы 1025 лет.

Предполагается, что концу десятилетия квантовые компьютеры могут сделать возможными научные и инженерные открытия, которых пока не достичь даже с помощью самых мощных суперкомпьютеров. Например, решение проблемы с микропластиком или создание прорывных биологических катализаторов для нужд сельского хозяйства.

Меж тем Neuralink Илона Маска продолжает чипировать людей. В январе компания имплантировала нейрочип уже третьему пациенту. В перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и бороться с депрессиями, возвращать зрение, и даже заставить мозг работать эффективнее.

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