Advantage2 предназначен для работы с очень ресурсоемкими приложениями.

Канадская компания D-Wave завершила калибровку и тестирование своего новейшего квантового процессора - Advantage2, который состоит из более чем 4400 кубитов. Отмечается, что он в 25 000 раз быстрее своего предшественника, пишет Live Science.

Advantage2 предназначен для работы с очень ресурсоемкими приложениями, включая процессы на основе искусственного интеллекта, подчеркнули в издании. По словам представителей D-Wave, новый квантовый процессор получил огромный прирост производительности по сравнению с предшественником, несмотря на то, что первая модель состояла из 5000 кубитов.

"Недавние тесты производительности показывают, что процессор Advantage2 с 4400+ кубитами вычислительно мощнее, чем текущая система Advantage, решая ряд задач, включая задачи с 3D-решетками, распространенные в материаловедении, в 25 000 раз быстрее. Процессор также обеспечивает в пять раз лучшие варианты решения задач, требующих высокой степени точности. Кроме того, он превосходит текущую систему Advantage в 99% задач выполнимости булевых формул, что подчеркивает ее возможности в широком спектре квантовых приложений", - заявили в компании.

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Задачи с 3D-решетками часто используются в материаловедении для моделирования атомных взаимодействий, подчеркнули в издании. Более быстрые решения означают, что ученые могут разрабатывать и тестировать новые материалы в более короткие сроки.

Задачи выполнимости булевых формул являются эталонными тестами, которые оценивают способность системы справляться со сложными задачами с несколькими возможными решениями. Эти тесты помогают оценить эффективность процессора в таких приложениях, как криптография и логистика, где быстрый поиск решений имеет решающее значение, объяснили в издании.

Кроме того, в D-Wave сказали, что новый процессор получил улучшения в трех ключевых областях: время когерентности, масштаб энергии и связность кубитов.

"Наше стратегическое решение сосредоточить усилия по разработке на улучшении связности и когерентности нашей следующей системы квантовых вычислений с отжигом оказалось успешным. Мы в восторге от производительности нашего недавно откалиброванного процессора, и мы уверены, что эта технология обеспечит потрясающие результаты для наших клиентов, решая все более сложные проблемы", заявил директор по развитию D-Wave Тревор Лантинг.

Другие разработки в области квантовых компьютеров

Ранее УНИАН писал, что в Китае разработали 56-кубитный квантовый компьютер. Местные ученые называют его самым мощным в мире.

Кроме того, в 2021 году в Германии заработал самый мощный квантовый компьютер в Европе. Это первый компьютер компании IBM, представленный за пределами США с процессором в 27 кубитов.

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