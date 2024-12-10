Он способен за пять минут выполнить задачу, на которую самому большому суперкомпьютеру в мире понадобилось бы 1025 лет.

В компании Google заявили, что смогли преодолеть ключевой вызов в сфере квантовых вычислений с помощью чипа нового поколения.

Опубликованные в журнале Nature результаты исследований свидетельствуют о том, что правильные методы коррекции ошибок позволяют квантовым компьютерам выполнять вычисления с возрастающей точностью по мере их масштабирования.

Как известно, в квантовых компьютерах вместо обычных битов используются кубиты, которые являются чрезвычайно чувствительными к воздействию окружающей среды. Ученые пытаются найти способы исправлять ошибки, которые возникают из-за этой чувствительности.

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В Google заявляют, что разработанный в калифорнийской лаборатории чип Willow имеет 105 кубитов и исследователи нашли способ соединить их таким образом, чтобы уровень ошибок снижался с увеличением их количества. Благодаря этому новый чип может примерно за пять минут выполнить задачу, на которую самому большому суперкомпьютеру в мире понадобилось бы 1025 лет.

Главный операционный директор подразделения квантовых вычислений Чарина Чоу заявила, что к концу десятилетия квантовые компьютеры могут сделать возможными научные открытия, которых пока не достичь даже с помощью самых мощных суперкомпьютеров.

Квантовые вычисления

Осенью сообщалось, что ученым из Национального университета Цин Хуа удалось создать самый маленький в мире однофотонный квантовый компьютер.

Также ранее канадская компания по производству квантовых компьютеров D-Wave Systems представила новейший квантовый процессор Advantage2.

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