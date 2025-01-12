Недавно Neuralink имплантировала нейрочип уже третьему пациенту.

Компания Илона Маска Neuralink вживила нейрочип в мозг третьего пациента. Об этом рассказал сам предприниматель и заявил, что "все устройства работают хорошо".

До конца года Neuralink, в рамках клинических испытаний, планирует провести операции по вживлению чипа еще 20-30 пациентам. Желание поучаствовать в испытаниях изъявили более тысячи парализованных добровольцев, однако компании подходят менее сотни из них, пишет The Economic Times.

Впервые чип имплантировали в январе 2024 года парализованному американцу. Он продолжает им пользоваться и даже хочет сделать "апгрейд" для управления роботами. Вторая операция прошла летом. Neuralink показывала, как он играет в Counter-Strike 2 "силой мысли" уже на второй день после операции.

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Маск ожидает, что к 2035 году мозговыми имплантами смогут пользоваться миллионы пациентов. В перспективе он позволит не только управлять компьютером, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, и даже заставить мозг работать эффективнее.

Компания также разрабатывает новое устройство Blindsight, способное вернуть зрение даже слепым от рождения. Оно уже получило одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Также в ближайшие пару лет ожидается выход человекоподобных роботов Optimus от Tesla. Согласно задумке, андроиды заменят большую часть рутинной человеческой работы. Но Маск уверяет, что они не нацелены отбирать рабочие места у самих людей.

В свою очередь Илон Маск прогнозирует, что к концу 2025 года ИИ станет умнее любого человека. А вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%.

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