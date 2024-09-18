Имплантат получил статус "революционного устройства".

Neuralink Илона Маска создала технологию, способную вернуть зрение даже слепым от рождения. Оно уже получило одобрение от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

По словам создателей, на первых этапах у такого "зрения" будет низкое разрешение, как у 8-битной графики Atari, но со временем оно "превзойдет естественное". В перспективе экспериментальный девайс позволит видеть в инфракрасном, ультрафиолетовом или даже радиолокационных диапазонах.

В качестве примера Маск привел персонажа научно-фантастического сериала "Звездный путь: Следующее поколение" – Джорди Ла Форжа. Ла Форж родился слепым, потому большую часть жизни носил ВИЗОР – устройство в форме полумесяца, прикреплённое к портам на висках, которое позволяло ему видеть.

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Министерство здравоохранения США присвоило Blindsight статус "революционного устройства". Такой меткой выделяют устройства, которые обеспечивают лечение или диагностику опасных для жизни состояний. Она направлена на ускорение разработки устройств.

Маск анонсировал разработку нейрочипов для возвращения зрения слепым еще в марте 2024 года. Тогда сообщалось, что чип успешно испытали на слепых обезьянах.

Ранее Neuralink показал, как второй пациент с мозговым чипом играет в CS2 "силой мысли". Первому пациенту вживили чип в январе, он продолжает им пользоваться и даже хочет сделать "апгрейд" для управления роботами.

В будущем Маск планирует вживить мозговой чип и себе: в перспективе он позволит не только управлять электроникой, но и возвращать подвижность конечностям, бороться с депрессиями, возвращать слух, и даже заставить мозг работать эффективнее.

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