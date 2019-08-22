Керченский мост не помог: в оккупированном Крыму жалуются, что туристов стало еще меньше (видео)

В Крыму считают, что с открытием Керченского моста ситуация с туризмом еще ухудшилась.

В оккупированном Крыму уменьшилось количество туристов.

Разгар дня, море +22, воздух +28. Туристов почти не видно во многих местах, особенно в небольших поселках, говорится сюжете Крым. Реалии.

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Журналисты отмечают, что мнения крымских предпринимателей и публичных лиц РФ различаются. Так, подконтрольный Кремлю глава оккупационной власти Крыма Сергей Аксенов пообещал Путину, что в этом году на полуострове отдохнет около 7 миллионов туристов.

В то же время владельцы туристической инфраструктуры жалуются на отток отдыхающих, а иногда – на поведение тех, кто остается провести лето в Крыму.

"Туристы через одного воруют дистанционные пульты от телевизоров и кондиционеров, посуду, хамят персоналу, уходят в запои, ломая мебель", – пишет в соцсети крымский отельер, добавляя, что его раздражает также повышение тарифа на недвижимость.

Сами же туристы жалуются на высокие цены и "никакой сервис".

Отдыхающие отмечают: ситуацию с туризмом не решил и построенный Путиным Керченский мост.

"Ну туристов мало, да. Я вот на два дома живу, Москва-Ялта. Мне это очень бросается в глаза. Ну, раньше ехало больше людей. Разумеется, политически это все можно связать. Мост – конечно, хорошо, но все равно сюда приехать надо. То есть это расстояние, и ехать зачем?", – заметил россиянин.

Как сообщал УНИАН, самолет А-321 "Уральских авиалиний", на борту которого находились 233 человека, совершил экстренную посадку посреди кукурузного поля в Подмосковье.

Во время взлета лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся. Лайнер летел в оккупированный Симферополь. После аварийной посадки к врачам обратились 76 человек, из них 19 детей.