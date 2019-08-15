В России посреди поля экстренно сел пассажирский самолет с загоревшимся двигателем, который летел в Крым (фото, видео)

На борту находилось более 200 пассажиров, есть пострадавшие.

Российский самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил аварийную посадку утром 15 августа в Подмосковье после вылета из аэропорта Жуковского.

Лайнер, на борту которого находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа, следовал рейсом в оккупированный Симферополь, сообщает Meduza. При наборе высоты лайнер столкнулся со стаей чаек. Оба двигателя А321 отключились, в них попали птицы. Один из них загорелся.

В результате экипаж посадил судно на кукурузном поле недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта. Пассажиры были эвакуированы из салона по надувным трапам.

В аварии пострадали десять человек, в том числе трое детей. Все пострадавшие госпитализированы в Раменскую центральную больницу. У них зафиксированы ушибы и ссадины.

Как сообщал УНИАН, 11 августа в Риме самолет компании Norwegian почти сразу после взлета совершил аварийное приземление. Небольшие фрагменты лайнера разлетелись на крыши и автомобили города Фьюмичино.