О дате 4 августа 2025 в украинских обычаях есть несколько примет.

У православных верующих дата 4 августа - праздник в честь известной христианской святой. В народных обычаях о ней есть несколько примет, а на международном уровне день посвящают нескольким животным.

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Какой сегодня праздник церковный

Современный календарь призывает чествовать 4 августа преподобномученицу Евдокию Рымлянину, которой молятся об укреплении силы духа.

У некоторых людей ещё осталась в памяти информация о том, какой сегодня праздник наступал по старому стилю, а именно - день памяти равноапостольной Марии Магдалины, покровительницы женского пола.

Какой сегодня праздник в Украине

Трое наших известных сограждан родились 4 августа - театральная актриса Мария Заньковецкая, писатель Антон Крушельницкий, модель и певица Даша Астафьева.

Для украинцев это будет обычный понедельник. Никакой праздник сегодня в Украине не празднуется.

Какой сегодня праздник в мире

У сегодняшней даты есть много выдающихся именинников со всемирной славой - поэт Перси Биши Шелли, математик Уильям Гамильтон, писатель Кнут Гамсун, британская королева-консорт Елизавета Боуз-Лайон, джазовый музыкант Луи Армстронг, программист и "отец" искусственного интеллекта Джон Маккарти, президент США Барак Обама, актриса Меган Маркл.

Крупное международное торжество 6 августа отсутствует, но есть такие неофициальные праздники сегодня - День служебной собаки, День дымчатого леопарда, День работающих женщин, День шампанского.

Какой праздник 4 августа в народе

Народные приметы позволяют по сегодняшней погоде предсказать, какой будет осень:

птицы собираются в большие стаи - к ранней осени;

если рябина густо уродила, то осень будет дождливой;

туман и пасмурное небо сулят прохладный остаток лета;

если пошел дождь, то будет много грибов.

Эта дата известна под названиями Евдокия Малиновка, Огуречница и Сеногнойка. Давние обычаи в праздник сегодня предписывают крестьянам собрать малину и огурцы на участке. Если этого не сделать, то урожай сгниет. Также, по верованиям наших предков, это последняя возможность сделать огуречные заготовки на зиму.

Что нельзя делать сегодня

Чтобы понять запреты этого дня, стоит вспомнить, какой сегодня церковный праздник. Церковь запрещает ругаться, мстить, брать в долг деньги и оформлять кредиты, а также нарушать Успенский пост, то есть есть не постные продукты, грешить и шумно веселиться.

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