Кремль контролирует насилие на Донбассе и должен прекратить агрессию – посольство США

Американская сторона сделала заявление по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи.

Посольство США в Украине в очередной раз призвало Россию прекратить агрессию против Украины на Донбассе.

Соответствующее заявление по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи обнародовано в Facebook посольства.

Читайте такжеВ Зеленского рассказали, как будут восстанавливать мир на оккупированных территориях

«Сегодня, во Всемирный день гуманитарной помощи, наши мысли тянутся к миллионам мирных жителей, которые страдают из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию», – отметили в дипучреждении.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил, что Киеву не стоит выходить из переговорного процесса в Минске.

По словам Тейлора, переговоры в Минске — это единственный способ прекращения войны на Донбассе. Он подчеркнул, что закончить войну на выгодных для Украины условиях хотят и официальный Киев, и Минская группа, и США.