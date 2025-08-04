Теперь главное, чтобы в Италии не сменилось правительство, потому что по старой традиции, планы могут снова отменить.

На этой неделе правительство Италии должно дать окончательный зеленый свет на реализацию проекта по строительству моста между островом Сицилия и материковой частью страны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на собственный информированный источник.

Заседание комитета экономического планирования, который должен утвердить проект строительства моста, скорее всего состоится не позднее 7 августа.

Как отмечает Reuters, идея строительства моста через Мессинский пролив обсуждается еще со времен Античного Рима, но ни разу дело не дошло до практических попыток ее воплощения. Последний раз идею вроде бы "окончательно" отклонили в 2013 году, когда тогдашнее правительство решило прибегнуть к политике жесткой экономии.

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После прихода к власти в 2023 году действующего премьера Джорджии Мелони проект возродили. На строительство подвесного моста длиной 3,6 километра между сицилийским городом Мессина и материковым регионом Калабрия планируют потратить 13,5 миллиарда евро.

Одобрение проекта на этой неделе откроет путь для предварительных работ, таких как отчуждение земли, а также археологические и геологические исследования.

Консорциум во главе с итальянской компанией Webuild, отвечающей за строительство, намерен завершить строительство в 2032 году.

Мост через Мессинский пролив: что нужно знать

Мессинский пролив отделяет южный "носок" итальянского "сапога" (это регион Калабрия) от острова Сицилия. Длина пролива составляет около 32 километров, а самое узкое место достигает лишь 3,1 км. Пролив является одной из важнейших морских артерий Средиземноморья: по нему проходят как торговые суда, так и военные корабли.

Идея построить мост через Мессинский пролив появилась еще в Древнем Риме, а в современную эпоху идея неоднократно обсуждалась на уровне итальянского правительства. В 2000-х годах даже разработали проект стоимостью более 6 миллиардов евро: планировали возвести самый длинный в мире подвесной мост длиной около 3,3 км. Однако реализация постоянно откладывалась из-за финансовых трудностей, политических изменений и сопротивления экологов.

Главные причины, по которым мост до сих пор не построили, кроются в сложной геологии и сейсмической активности региона: Мессинский пролив лежит в зоне частых землетрясений. Дополнительно проблемы создают сильные ветры и течения, затрудняющие строительство и эксплуатацию.

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