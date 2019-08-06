В оккупированном Крыму освободили украинского политзаключенного Стешенко

В августе 2018 года подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил Александра Стешенко к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Освобожден политзаключенный Александр Стешенко, который в 2018 году был приговорен к двум годам лишения свободы подконтрольным России "судом" в оккупированном Крыму.

Об этом в Facebook сообщил руководитель "Объединения родственников политзаключенных Кремля" Игорь Котельянец.

"Сегодня мы в Объединении родственников политзаключенных Кремля целый день ждали, затаив дыхание. Стешенко вывозили из Крыма на материк. Это политзаключенный, которого в 2018 году ФСБ посадили в Крыму за якобы планы поджечь дом муфтия для запугивания пророссийски настроенных крымских татар и для нагнетания межнациональной розни", - написал он.

По словам Котельянца, Стешенко отпустили по процедуре условно-досрочного освобождения.

Он добавил, что освобожденного политзаключенного доставили домой, в Харьков.

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Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2018 года активисты из общественной инициативы «КрымSOS» со ссылкой на мать Стешенко сообщили, что российские силовики задержали его в пункте пропуска «Чонгар» при въезде в оккупированный Россией Крым.

Согласно рапортам сотрудников российской полиции, 12 апреля Стешенко «задержали за неповиновение законному требованию (статья 19.3 КоАП России)». В тот же день райсуд Симферополя арестовал Стешенко на 12 суток.

Позже российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. Как утверждает российская спецслужба, «в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева, вошли бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков».

В ФСБ утверждают, что «члены экстремистского сообщества в январе 2018 года осуществили поджог дома муфтия Крыма Аблаева».

Также в ФСБ заявляли, что Стешенко задержали в апреле 2018 года «при въезде на территорию Крыма, куда он был направлен Велиевым для подготовки и осуществления провокаций». Велиеву и Третьякову Россия выдвинула обвинения заочно, они были объявлены в розыск.

В августе 2018 года подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил харьковчанина Александра Стешенко к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении по обвинению в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

Российские силовики утверждали, что во время следствия Стешенко якобы полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного рассмотрения. Поэтому уголовное преследование Стешенко в части осуществления еще одного преступления (ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса России - создание экстремистского сообщества) было прекращено в связи с деятельным раскаянием.