Украинца Стешенко в оккупированном Крыму приговорили к двум годам колонии-поселения

В то же время в отношении украинца прекратили производство о создании экстремистского сообщества.

Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя приговорил харьковчанина Александра Стешенко к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу ФСБ России в Крыму и Севастополе.

Стешенко признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирали Аблаева.

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Российские силовики утверждают, что во время следствия Стешенко якобы полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Поэтому уголовное преследование Стешенко в части совершения еще одного преступления (ч. 2 ст. 282.1 Уголовного кодекса России - создание экстремистского сообщества) прекращено в связи с действенным раскаянием.

Как известно, 2 апреля активисты из общественной инициативы «КрымSOS» со ссылкой на мать Стешенко сообщили, что российские силовики задержали его на пункте пропуска «Чонгар» при въезде в оккупированный Россией Крым. Согласно рапортам сотрудников российской полиции, 12 апреля Стешенко «задержали за неповиновение законному требованию (статья 19.3 КоАП России)». В тот же день райсуд Симферополя арестовал Стешенко на 12 суток.

Позже российские силовики заявили, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эрролом Велиевым. Как утверждает российская спецслужба, «в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков».

В ФСБ утверждают, что «члены экстремистского сообщества в январе 2018 года осуществили поджог дома муфтия Крыма Аблаева».

ФСБ заявляет, что Стешенко задержали в апреле 2018 «при въезде на территорию Крыма, куда он был направлен Велиевым для подготовки и осуществления провокаций». Велиеву и Третьякову Россия выдвинула обвинения заочно, они объявлены в розыск.