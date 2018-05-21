ФСБ России обвинила помощника Джемилева в "экстремистской деятельности"

Россия заявляет о раскрытии «экстремистской группы» в оккупированном Крыму.

Федеральная служба безопасности России заявила 21 мая, что прекратила "деятельность экстремистской группы» в оккупированном Крыму.

Как передает Радио Свобода, в сообщении на сайте ФСБ утверждается, что группу создал помощник депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эрол Велиев «по указанию Рефата Чубарова, разыскиваемого лидера Меджлиса крымскотатарского народа при поддержке СБУ».

Как утверждает российская спецслужба, «в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева вошли бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков».

В ФСБ говорят, что «членами экстремистского сообщества в январе 2018 года с использованием бутылок с зажигательной смесью был совершен поджог дома муфтия Крыма Эмирали Аблаева». «За каждую проведенную в Крыму акцию им было обещано выплачивать по 500 долларов США», – говорится в сообщении.

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ФСБ заявляет, что Стешенко был задержан в апреле 2018 года «при въезде на территорию Республики Крым, куда был направлен Велиевым для подготовки и осуществления провокаций». Велиеву и Третьякову Россия выдвинула обвинения заочно, они объявлены в федеральный розыск».

Муфтий Крыма Эмирали Аблаев ранее входил в состав Меджлиса крымскотатарского народа. В 2015 году он был исключен из состава представительного органа. По словам депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева, Аблаев «стал марионеткой в руках оккупационных властей».

В конце августа 2015 года в Анкаре состоялась встреча председателя Меджлиса Рефата Чубарова с муфтием мусульман Крыма Эмирали Аблаевым. Чубаров тогда заявил о конструктивном диалоге с Аблаевым, сам Аблаев сообщил, что не было «конкретных предложений относительно положения крымскотатарского народа в Крыму». Российская сторона заявила, что Чубаров и его помощники напали на делегацию во главе с муфтием.

Меджлис крымскотатарского народа был запрещен на территории России и аннексированного Крыма 26 апреля 2016 года решением подконтрольного Кремлю Верховного суда Крыма. Защита Меджлиса направил апелляцию в Верховный суд России, однако 29 сентября 2016 года ее отклонили.

19 апреля 2017 года Международный суд вынес промежуточное решение по иску Украины против России. Суд в Гааге обязал прекратить ограничение прав крымских татар и этнических украинцев, восстановить Меджлис и обучение на украинском языке в анексованому Крыму.

Международный суд ООН 18 мая 2018 года обратился к России с требованием предоставить ему информацию о выполнении приказа суда от 19 апреля 2017 года о возобновлении деятельности Меджлиса крымских татар и обучение на украинском языке в Крыму. Об этом сообщила заместитель главы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль.

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.