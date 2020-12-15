ВР планирует сегодня продлить еще на год действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении проект закона «О государственном бюджете Украины на 2021 год».

Как передает корреспондент УНИАН, также парламент рассмотрит проект постановления «О смете Верховной Рады Украины на 2021».

Кроме того, ВР планирует продлить еще на год действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

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Парламент также планирует внести изменения в закон Украины «О государственной службе» относительно снятия возрастных ограничений для работы на государственной службе. В повестке дня на сегодня предполагается рассмотрение законопроектов относительно обеспечения независимости Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, по обеспечению поэтапного введения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы, об усилении ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров.

Также предполагается рассмотреть проект постановления «О создании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам расследования причин убыточности предприятий угольно-промышленного комплекса».

Ранее, 14 декабря, Комитет Верховной рады по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий утвердил Бюджет на 2021 год, а также изменения в Бюджетный кодекс.

Госбюджет-2021

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

9 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что парламент будет рассматривать проект закона О государственном бюджете Украины на 2021 год 15 декабря.

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Автор: Надя Пришляк