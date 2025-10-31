Однако окончательное решение должен принять Дональд Трамп.

Пентагон дал Белому дому зеленый свет на поставку Украине крылатых ракет "Томагавк". Военное ведомство подсчитало, что такая помощь Киеву не окажет негативного влияния на американские арсеналы. Теперь решение за президентом США Дональдом Трампом, пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Как рассказали журналистам трое американских и европейских чиновников, знакомых с этим вопросом, еще в начале октября Объединенный штаб проинформировал Белый дом о том, что передача Украине определенного количества ракет "Томагавк" не ослабит обороноспособность США. Это произошло непосредственно перед встречей Трампа с Зеленским в Вашингтоне.

Поскольку даже сам Трамп тогда озвучивал возможность передачи этих ракет, внезапное изменение позиции президента США удивило американских и европейских чиновников. Тем более было странным его оправдание, что Америке самой нужны "Томагавки".

Видео дня

"Затем он за закрытыми дверями сказал Зеленскому, что США их не будут предоставлять - по крайней мере пока", - пишет CNN.

Как отмечает издание, Трамп изменил решение после телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, который заверил, что "Томагавки" не окажут значительного влияния на поле боя, но навредят отношениям между США и Россией.

Впрочем, по данным источников CNN, Трамп окончательно не снял ракеты с рассмотрения, и администрация даже разработала планы по их быстрой поставке Украине, если Трамп отдаст соответствующий приказ.

Хотя Пентагон не имеет возражений относительно поставки ракет, представители оборонного ведомства США все еще пытаются решить, как украинцы будут обучаться использованию "Томагавков", говорят чиновники.

Также есть чисто технические сложности: вообще-то "Томагавки" являются ракетами морского базирования, но Украине, очевидно, придется запускать их с суши. Впрочем, этот вопрос можно решить: либо США передадут те несколько наземных пусковых установок под "Томагавки", что имеют, либо украинцы создадут собственные пусковые установки под них.

Трамп "зарубил" ракеты для Украины

Как писал УНИАН, американский аналитик Глен Говард считает, что внезапный разворот Дональда Трампа относительно продажи Украине крылатых ракет "Томагавк" является элементом стратегии давления на Кремль. По его мнению, президент США приберег ракеты как аргумент для дальнейшего торга с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил паузу с "Томагавками" необходимостью решить ряд технических и организационных вопросов. По его словам, вопрос заключается в том, как именно будет использоваться это оружие, какие цели будут выбраны и как это будет координироваться.

Вас также могут заинтересовать новости: