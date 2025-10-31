Речь идет об обновлении Windows 11 KB5067036.

Если вы часто пользуетесь Диспетчером задач, вам, вероятно, следует избегать последнего обновления Windows 11. В патче KB5067036 обнаружен критический баг с диспетчером задач, пишет The Verge.

Теперь попытки его закрыть через стандартный крестик приводят к тому, что вместо этого создается копия. Если закрыть и его, появится еще один. Они потребляют не так много ОЗУ, но со временем это может отразиться на производительности.

Каждый диспетчер задач потребляет примерно 20-25 МБ ОЗУ. По словам автора The Verge, у него количество открытых процессов доходило до 69 единиц. Таким образом потребление ОЗУ выросло почти до 2 ГБ.

Единственный способ избежать ошибки – закрывать процесс "Диспетчер задач" в самом диспетчере в соответствующей вкладке. Либо можно открыть командную строку и ввести соответствующую команду:

// taskkill /im taskmgr.exe /f

Microsoft новый баг пока не комментировала.

Напомним, предыдущее обновление Windows 11 сломало среду восстановления системы. Из-за этого невозможно ни выбрать нужный пункт меню, ни даже выйти из интерфейса восстановления, если компьютер внезапно не загружается.

На фоне этого в сети вспомнили, что недавно директор Microsoft хвастался, что примерно 20-30% кода в некоторых проектах Microsoft уже написано ИИ.

