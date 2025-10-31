Женщина также рассказала, как на это реагирует их сын.

Жена украинского актера театра и кино Артура Логая ("Київ вдень та вночі", "Моя улюблена Страшко", "Ніхто не ідеальний") рассказала, как реагирует на романтические сцены с участием ее мужа.

Блогерша Ангелина Пичик спросила у Евгении Логай, как она относится к любовным сценам, во время которых ее любимый может целовать другую женщину. Она ответила, что хорошо понимает правила этой профессии, поэтому не видит проблемы в любовных сценах:

"Честно? Я ржу. Не знаю. Я же тоже училась на актерском вместе с ним, мы там и познакомились. Я знаю, как это происходит, и нормально к этому отношусь".

В то же время Евгения призналась, что кадры Артура вместе с другими женщинами могут удивлять их сына Льва, но они объясняют мальчику, что это лишь работа.

Видео дня

Напомним, ранее о ревности откровенно рассказала украинская певица Елена Тополя, которая уже 12 лет замужем за участником группы "Антитела" Тарасом Тополей.

Вас также могут заинтересовать новости: