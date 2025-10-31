Трое подозреваемых получили домашний арест, еще двое - содержание под стражей с альтернативой залога.

Суд избрал меры пресечения одесским чиновникам, которых подозревают в служебной халатности из-за гибели по меньшей мере девяти человек во время наводнения в городе в конце сентября.

Как сообщает Офис Генерального прокурора Украины, подозреваемым должностным лицам Одесского городского совета и коммунального предприятия "Городские дороги" избраны следующие меры пресечения:

заместителю городского головы - круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля;

заместителю городского головы - ночной домашний арест;

начальнику структурного подразделения и главному инженеру структурного подразделения КП "Городские дороги" - ночной домашний арест с ношением электронного средства контроля;

директору Департамента муниципальной безопасности, главному инженеру и директору КП "Городские дороги" - содержание под стражей с альтернативой залога в 1,5 млн грн;

директору Департамента городского хозяйства - содержание под стражей с альтернативой залога в 3 млн грн.

Также отмечается, что сейчас начато судебное заседание по избранию меры пресечения бывшему мэру Одессы.

Подозрение Труханову и его подчиненным из-за гибели людей в Одессе

В октябре мэр города Геннадий Труханов, согласно указу президента Владимира Зеленского, был лишен гражданства Украины. Уже 28 октября Труханову сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к гибели по меньшей мере девяти человек во время ливня, произошедшего в городе 30 сентября.

В деле фигурируют еще восемь человек - два заместителя городского головы, директора департаментов городского хозяйства и муниципальной безопасности, сотрудники коммунального предприятия "Городские дороги" и другие.

Труханов свою вину отрицает. Он заявил, что городские власти отчитывались о работе по преодолению последствий непогоды перед чиновниками и не получали замечаний от представителей Кабинета министров или ГСЧС. По его словам, мэрия предупреждала горожан о непогоде. Труханов утверждает, что соответствующие городские службы сработали соответствующим образом, и это зафиксировано.

