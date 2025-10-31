С помощью нескольких лайфхаков даже старый телефон заработает быстрее.

Если вашему телефону несколько лет, он может начать тормозить. Однако это не значит, что нужно спешить покупать более новый гаджет. Благодаря более длительной поддержке программного обеспечения некоторыми брендами, даже старые модели могут работать без сбоев, если уделить им немного внимания.

Мы разобрались, что делать, если Android сильно тормозит. Оказалось, что несколько правильных шагов помогут увеличить время автономной работы и ее общую скорость.

Как увеличить скорость на Android

Следуйте этим шагам, чтоб ваш старый гаджет заработал как новый. Важно помнить, что в зависимости от телефона, настройки могут носить разное название. Вот, как ускорить телефон за 1 минуту.

Отключите автоматическую яркость экрана или адаптивную регулировку

Чем ярче экран, тем больше заряда он потребляет. Изменив эту настройку, вы сможете продлить автономную работу устройства.

Используйте адаптивную батарею и оптимизацию батареи

Эти функции изучил, какие приложения вы используете и как, а затем оптимизируют работу устройства и расход батареи. Это помогает сохранить работоспособность гаджета.

Чаще используйте темный режим

Используйте этот специальный режим, чтоб снизить нагрузку на глаза, а также увеличить срок службы аккумулятора.

Можно постоянно его использовать или в вечерне-ночное время.

Не загромождайте домашний экран

Если вы не хотите, чтоб весь экран был забит значками, но сами приложения вам нужны, то есть один хитрый нажмите на пустую область главного экрана и удерживайте. Далее выберите "Настройки" и "добавить значок (новые приложения) на главный экран". Отключите эту опцию и тогда ярлыки не будут автоматически появляться на главном экране. Если передумаете, их всегда можно будет перетащить туда из панели приложений.

Очистите кэш и память

В первую очередь стоит просмотреть ненужные фото и файлы. Многие делают скриншоты, а затем забывают их удалить, когда те уже не нужны. Следующим шагом будет очистить кэш. Это можно сделать в настройках телефона и отдельных приложений. Например, Telegram и TikTok могут хранить много информации и засорять гаджет. Если ваш телефон тормозит из-за недостатка памяти, то это решит проблему.

