Самопровозглашенный президент обратился с угрозами к Западу.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил планы поставить в декабре на боевое дежурство ракетный комплекс "Орешник". Об этом пишет Белта.

"Орешник" - страшное оружие. В декабре станет на боевое дежурство. Зачем? Я хочу, чтобы они (оппоненты за рубежом, - ред.) понимали, что мы можем бахнуть, если будет плохо. Вот мы сядем с Путиным (российский диктатор Владимир Путин, - ред.), примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь. Ведь война начиналась в Украине с этого. На Донбассе притесняли русскоязычных, убивали, травили. Это было на моих глазах", - сказал Лукашенко.

Он заявил, что "на минской площадке в свое время были достигнуты мирные договоренности", но якобы "оппоненты решили действовать путем обмана, что и привело к нынешней ситуации.

"Оказывается, не договорились. Оказывается, приехали в Минск, чтобы Россию и нас обмануть. Обманули. Ну, доскакались. Уже два миллиона погибло людей и искалечено украинцев. Ну чего вы нарываетесь? Нормально же жили. И поляки, и литовцы, и так далее", - добавил самопровозглашенный президент Беларуси.

"Орешник" в Беларуси: главное

Как сообщал ранее УНИАН, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, когда у них развернут российский "Орешник". По ее словам, Беларусь планирует развернуть российскую гиперзвуковую ракетную систему средней дальности в декабре. Она добавила, что подготовка к развертыванию близится к завершению.

В сентябре стало известно, что под Минском строят военную базу для размещения российского "Орешника". Журналисты украинского проекта "Схемы" совместно с белорусскими и эстонскими коллегами проанализировали спутниковые снимки, и их внимание привлекла военная база, которую строят вблизи села Павловка к югу от белорусской столицы. Отмечалось, что строительство ведется с июня прошлого года и охватывает более 2 квадратных километров.

В конце 2024 года Путин заявил о возможном размещении "Орешника" на территории Беларуси. По информации российских СМИ, Лукашенко попросил у российского диктатора разместить ракетный комплекс на территории его страны. Путин же назвал это возможным. ""Орешник" можно будет разместить в Беларуси во второй половине 2025 года по мере наращивания его выпуска", - сказал российский президент.

