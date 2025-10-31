Труханов обвиняют в том, что во время сильного ливня в Одессе погибло 9 человек.

Печерской районный суд Киева назначил бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову, которому инкриминируют служебную халатность, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Труханову инкриминируют ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса из-за того, что в Одессе погибли по меньшей мере 9 человек во время ливня, который произошел 30 сентября.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, сегодня вечером судом избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

"По данным следствия, подозреваемый не обеспечил надлежащее функционирование систем ливневой канализации и водоотведения в городе, несмотря на наличие информации об их неудовлетворительном состоянии. В день чрезвычайной ситуации не было организовано надлежащего оповещения населения и приведения систем гражданской защиты в готовность, что привело к гибели девяти человек", - говорится в сообщении.

Таким образом, Труханова арестовали на 60 суток (до 28 декабря) и обязали носить электронный браслет. Экс-мэр участвовал в заседании дистанционно - с помощью онлайн-связи.

По данным КИЕВ24, адвокат Труханова призвал Офис президента предоставить указ о прекращении гражданства экс-мэра Одессы. По его словам, он направил адвокатский запрос еще 15 октября - на следующий день о сообщении о прекращении украинского гражданства для Труханова.

"Хочу отметить, уважаемый суд, сегодня имеем 31 октября. Никакого ответа на свой адвокатский запрос я не получил", - сказал адвокат.

Дело Труханова

Напомним, в октябре мэр Одессы Геннадий Труханов лишен гражданства Украины из-за того, что, по данным СБУ, он является гражданином РФ и имеет действительный российский паспорт.Вскоре ему сообщили о подозрении в халатности, которое привело к гибели девяти человек во время ливня, произошедшего в городе 30 сентября. По делу, кроме Труханова, фигурируют еще восемь человек – два заместителя городского головы, директора департаментов городского хозяйства и муниципальной безопасности, сотрудники коммунального предприятия "Городские дороги" и другие.

Труханов утверждает, что не имеет гражданства РФ, а подозрение стало для него неожиданностью, потому что городские власти отчитывались перед чиновниками и не получали замечаний от представителей Кабинета министров и ГСЧС.

Сегодня, 31 октября, остальные 8 фигурантов производства также получили меры предосторожности. В частности, один заместитель мэра – круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля, его коллега (заместитель городского головы) – ночной домашний арест. Начальник структурного подразделения и главный инженер подразделения КП "Городские дороги" – ночной домашний арест с ношением электронного браслета, руководители департаментов муниципальной безопасности и городского хозяйства, главный инженер и директор КП "Городские дороги" – содержание под стражей с альтернативой залогу.

